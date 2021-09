Convención establece que artículo que determina el quórum de 2/3 para la aprobación de normas constitucionales sea votado por mayoría simple

Una sesión clave se vivió esta jornada en la Convención Constitucional. Tras una semana marcada por diferencias y críticas al manejo de la mesa, el órgano encargado de redactar una nueva Constitución comenzó la votación del Reglamento que regirá a la instancia.

Es así como la sesión de este martes comenzó con la discusión respecto a si mantener o no el quórum de 2/3 establecido en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución y qué artículos de la normativa interna debían ser visados bajo dicho requisito de aprobación.

Es así como se determinó que el artículo 94 de la propuesta de Reglamento, que justamente habla de que la aprobación de normas Constitucionales sea bajo el quórum de 2/3, requiera de mayoría simple para ser aprobado.

Esto luego de que se sometiera a votación que dicha norma fuese discutida bajo el precepto de los 2/3, lo que fue rechazado por 115 votos en contra, 29 a favor y 7 abstenciones.

Finalmente, tras rechazar todas las solicitudes de votación de artículos bajo el quórum de los 2/3, el pleno estableció que toda la propuesta de Reglamento sea votada por mayoría simple.

La semana pasada la discusión sobre los 2/3 justamente obligó a retrasar -para este martes- la votación del Reglamento que regirá al órgano constituyente.

El jueves, los pueblos originarios habían reclamado a la mesa por un correo que se envió y en el que se establecía que las normas del Reglamento de la Comisión de Participación y Consulta Indígena se regirían por dos tercios.

Al malestar se sumaron el Partido Comunista y Pueblo Constituyente, desde donde plantearon que no hubo consulta previa y que se estaba fijando ese quórum para “normas procedimentales”, las que -dijeron- no tienen relación con las normas constitucionales que se zanjarán a futuro y que deben ser resueltas con ese tipo de votación según se fijó en el acuerdo parlamentario que abrió paso a la redacción de una nueva Constitución.

Debate

Previo a la votación, el pleno discutió durante una hora la aplicación del quórum de 2/3 para sus deliberaciones.

Daniel Bravo (Ind. ExLDP), coordinador de la Comisión de Reglamento, indicó que “lo que estamos debatiendo en este punto no es algo irrelevante o meramente procedimental, por el contrario, es crucial, para el devenir de este proceso constituyente. Ciertos sectores en esta Convención pretenden evitar a toda costa que exista una genuina deliberación y decisión de los convencionales constituyentes respectos al quórum de votación de 2/3. Es decir aquellos sectores no desean que haya claridad en la ciudadanía sobre quienes y por qué apoyan este quórum supra mayoritario y sus consecuencias”.

Felipe Harboe (PPD, Lista del Apruebo), aseguró, en tanto, que “es muy importante respetar estas reglas, las mismas que nos dan origen a nosotros, que nos dan las facultades, las potestades, el cargo, también hay que respetarlas. No se entendería que se respeten las reglas para efectos de recibir las dietas, o para efectos de tener algún tipo de consideración como convencional, pero no se pretendan respetar aquellas reglas que justamente nos establecen ciertos límites para establecer acuerdos”.

Marcos Barraza (PC, Apruebo Dignidad), afirmó que “el que hoy estemos deliberando cuál es el quórum de mayoría, respecto de normas constituye un triunfo de esta Convención, sea cual sea el resultado, porque es este el espacio el que va a deliberar respecto de cuáles son las normas y no el acuerdo del 15 de noviembre (...) Creo que aquí no pueden haber restricciones a la soberanía de esta Convención”.

Para el abogado Mauricio Daza (Ind.) la pregunta fue: “¿Debemos cambiar las reglas de los 2/3? Yo creo que no. Que debemos mantener estas reglas. Las normas constitucionales deben tener estabilidad y esta estabilidad se establece precisamente a partir de un consenso amplio”.

“Hoy ningún sector en esta Convención tiene la posibilidad de bloquear los cambios que gran parte de la ciudadanía quiere y nos ha mandatado. Entonces, hagamos el esfuerzo y pongámonos de acuerdo. En uj contexto donde no haya cocina, sino que donde estos acuerdos se concreten de una manera transparente, de cara al país”, agregó.

“Creo que debemos mantener el quórum de 2/3 no porque no podamos cambiarlo, sino porque creo que es lo más adecuado para entregar la estabilidad mínima que requiere una Carta Fundamental que se proyecte en el tiempo”, concluyó.

Carolina Videla (PC, Apruebo Dignidad), sostuvo, en tanto, que “Lo que hoy está ocurriendo aquí es lo que debe ser. Que el pleno sea soberano para definir las reglas del juego. Tenemos esa tremenda responsabilidad (...) Ningún quórum puede venir impuesto y eso es fundamental, el pleno es el soberano”.

Para Marcela Cubillos (Vamos por Chile), “el sentido del quorum es precisamente que cuando empiece el debate de fondo y alguna norma no obtenga el quorum requerido no pueda, por simple mayoría, alterarse las normas de votación (...). No somos un poder del Estado ni tenemos el poder constituyente, somos una comisión autónoma, pero no soberana, tenemos reglas que nos rigen y limitan nuestro actuar. Confío que se va a confirmar hoy y el próximo martes que la gran mayoría, independiente de nuestras diferencias de fondo, está decidida a respetar las reglas consagradas en la Constitución y aprobadas en el plebiscito”.

Hugo Gutiérrez (PC, Apruebo Dignidad), aseguró, por su parte que “¿somos un órgano de la actual Constitución Política y lo que estamos haciendo es una reforma constitucional o somos un poder del Estado? Eso es lo que estamos decidiendo el día de hoy. Sin duda, es una decisión trascendental que va a determinar el camino de la Convención y creo que lo que somos nosotros, y así queremos serlo, es el ejercicio del poder constituyente del pueblo de Chile”.

Para la convencional de Vamos por Chile, Constanza Hube “el cerrojo que algunos señala, el quorum de los 2/3 que ya está zanjado por la Constitución en nuestro marco establecido, me parece que no es la manera correcta de mirarlo. Después de dos meses de funcionamiento, me parece increíble que no se logre ver que está pensando para que una mayoría no pase por encima del resto. Parte de las intervenciones que he escuchado vienen a reafirmar que un grupo importante de constituyente no creen en la casa de todos y todas, si no en la casa de algunos”.

Mientras que Fuad Chahin (DC, Lista del Apruebo) declaró que “sin el acuerdo del 15 de noviembre no estaríamos en este proceso constituyente en forma democrática encausando los cambios y transformaciones de Chile. Los 2/3 nos permiten que la nueva Constitución no sea como la de la del 80, no sea una Constitución sectaria, no sea una que representa sólo una parte de la sociedad, no sea la imposición de una mayoría relativa por sobre una minoría significante. La democracia es el ejercicio de la mayoría pero con respeto a las minorías”.