CUT emplaza a la Convención a formar una comisión que aborde los temas laborales y advierten que de no crearse “nos vamos a venir a tomar el exCongreso”

Una marcha en el marco del 18-O, encabezada por representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) junto a otras agrupaciones sociales, arribó esta jornada hasta las dependencias del exCongreso en Santiago donde funciona la Convención Constitucional.

Ahí, representantes del organismo sindical, emplazaron a la constituyente a crear una comisión que aborde los temas laborales y advirtieron que de no crearse “nos vamos a venir a tomar el exCongreso”.

Así lo dejó en claro el vicepresidente de la CUT, Juan Moreno: “Queremos saber si hay disposición a armar una comisión que trate los temas laborales, porque no nos vamos a ir, vamos a estar movilizados. Y si no la hay, nos vamos a venir a tomar el exCongreso, se lo estamos advirtiendo porque no vamos a permitir que estemos olvidados otros 40 años”, sostuvo el dirigente sindical, quien estuvo acompañado Eric Campos, secretario del organismo.

Frente a la manifestación los vicepresidentes de la mesa directiva del órgano encargado de redactar una nueva Constitución, Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) e Isabel Godoy (Chile Digno), salieron a hablar con la directiva de la CUT y los invitaron a reunirse al interior del recinto.

Esto mientras que algunos manifestantes intentaron hacer ingreso a las dependencias y arrojaron objetos contundentes y agua al interior del edificio, que está siendo custodiado por Carabineros.

“Nuestro compromiso, por eso hemos salido dos representantes de la mesa ampliada, es el diálogo con los trabajadores reconociendo que la movilización sindical, social y de los trabajadores es la que ha permitido que nosotros estemos aquí. El trabajo, los derechos de los trabajadores no van a estar ausentes en el debate constitucional. Por eso nuestra disposición es a conversar”, aseguró Pedro Muñoz.