Daniel Reyes, alcalde electo de La Florida: “Muchas veces fuimos ninguneados por la derecha, incluso tratados con términos peyorativos”

Daniel Reyes y su equipo tenían todas las expectativas puestas en que se impondrían en las elecciones municipales de este fin de semana, y así fue.

De hecho, fue uno de los primeros candidatos en respirar aliviado, pues desde que empezaron a conocerse los resultados por parte del Servicio Electoral, el denominado “delfín” de Rodolfo Carter se posicionó como el triunfador en La Florida.

Celebró satisfecho por el trabajo realizado, aunque no esperaba que la diferencia de votos con sus contendores fuera tan amplia. Aquello, según menciona en entrevista con La Tercera, porque se caracteriza por tomarse las cosas con “prudencia y mesura”. Insiste, en esa línea, en que trabajó “hasta el último día como si fuese perdiendo”.

Usted ha dicho que es el candidato de la continuidad, pero que habrá ciertas diferencias. ¿En qué espera diferenciarse respecto de la administración de Rodolfo Carter?

Sin duda que somos un proyecto de continuidad, y más que diferencias, habrá énfasis distintos. Por ejemplo, en materia de seguridad quisiéramos tener una mirada mucho más global, por ejemplo, en la recuperación de espacios públicos, en la generación de áreas verdes, en tener una comuna mucho más iluminada. Hemos hecho un trabajo muy fuerte ahí, pero también queremos genera una oferta cultural, comunitaria y deportiva súper relevante. Seguiremos sosteniendo un discurso de mano dura, pero también hay generar esta línea preventiva. No son excluyentes.

¿Dará continuidad a iniciativas como el denominado “Batallón de Seguridad” y el “Fiscal de las víctimas”?

Por supuesto que sí. Fui parte de esa gestión, fui parte del equipo que trabajó justamente en la implementación de esos programas y han tenido muy buenos resultados y un reconocimiento importante en la gente. Por tanto, efectivamente vamos a continuar con aquello, vamos a seguir fortaleciéndolo, y mejorando y corrigiendo aquellas cosas que haya que corregir.

Considerando la serie de irregularidades que se indagan respecto de municipios ¿Planea realizar alguna auditoria o revisión especial al llegar al asumir formalmente?

En mis 13 años de gestión en la municipalidad, me tocó enfrentar una infinidad de procesos de auditorías de la Contraloría, procesos de auditorías externas, y la verdad es que nunca hemos tenido, trabajando con el alcalde Rodolfo Carter, ningún inconveniente en aquello y va a seguir siendo así. Bienvenido cualquier proceso de auditoría, porque ha sido la política que hemos sostenido siempre y en eso no va a haber ningún matiz.

Pero no es algo que usted vaya a impulsar.

Esas son decisiones que probablemente van a estar radicadas en el órgano colegiado, en el nuevo Concejo Municipal que asuma. Llegado el minuto, habrá que conversarlo y tomar alguna definición.

Aprendizajes para la derecha

¿Cómo analiza en general los resultados de la jornada?

Los resultados de las elecciones municipales del 2021 fueron tan malos para la derecha, que si o si ahora iban a ser mejor mejor, pero ha existido un equilibrio en las fuerzas políticas. Han perdido candidaturas que en algún minuto gozaban de cierto favoritismo, como en Puente Alto, en otras han ganado, como lo ocurrido en Santiago. Y bueno, es saludable que no exista la hegemonía de un sector. Nosotros nos constituimos acá como una opción independiente, y quiero destacar el que se hayan sumado personas con la historia política sumamente diversas y eso es lo que esperamos seguir construyendo.

¿Qué cree que le faltó a la derecha para tener mejores resultados?

No creo ser yo el encargado de darle lecciones al conglomerado respecto de qué es lo que tenía que hacer, pero sí me parece que es sumamente importante que se abran a recoger experiencias, como por ejemplo, la de La Florida. No quisiera hablar en primera persona, pero efectivamente fuimos muchas veces ninguneados, incluso tratados con términos peyorativos, y finalmente lo que la gente quiere es que haya rostros nuevos, rostros que tengan un arraigo con el territorio, y eso fue reconocido en La Florida y creo que podría ser perfectamente replicable en otras comunas a nivel nacional.

¿Le falta humildad a Chile Vamos?

No soy quien para decir si les falta humildad o no. Yo en particular trato de ser bastante prudente y bastante mesurado en mis opiniones y creo que ha habido un reconocimiento a ese trabajo esforzado de gente sencilla, de los desconocidos.

¿Cree que lo relacionado con el caso Audio le afectó a la derecha?

Por supuesto que sí. El caso Audio, el caso Monsalve, son situaciones que afectan a la política. Eso es inevitable, la gente efectivamente percibe esto como parte del desprestigio que goza la política. Son situaciones que naturalmente afectan y quizás en el caso nuestro, por ser un rostro más desconocido, pudimos sortearlo y soslayarlo de mejor manera.

¿Cuáles serán sus pasos de acá al 6 de diciembre?

Vamos a descansar unos días, pero después de esto nos ponemos a trabajar para que a partir del 6 de diciembre podamos seguir haciendo una gestión que ha sido, hasta acá, reconocida por la comunidad. Naturalmente que tiene que haber un trabajo de planificación.