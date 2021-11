Debate de candidatos a diputados por el distrito 11: postulantes marcan diferencias sobre conflicto en La Araucanía, orden público y seguridad ciudadana

En el marco de un nuevo episodio del ciclo Debates LT, cuatro candidatos a la Cámara Baja por el distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén), enfrentaron sus posiciones sobre diversos temas que están marcando la agenda política en el país, como la actual crisis de gobernabilidad, el combate a la delincuencia y la extensión del estado de emergencia por el conflicto en La Araucanía.

Cristián Araya del Partido Republicano, Karin Luck, de Renovación Nacional, Miguel Concha de Revolución Democrática y Guillermo Ramírez, de la UDI, expresaron por qué deberían votar por ellos los electores de uno de los distritos más complejo del país de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre.

Crisis de gobernabilidad

El primer tema en tabla fue la crisis de gobernabilidad instalada en el país y que, tras el estallido social del 18/0, generó el Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre, que derivó luego en la instalación de la Convención Constitucional que elabora actualmente la nueva Carta Magna del país.

Al respecto, Miguel Concha (RD), sostuvo que actualmente se registra una marcada falta de gobernabilidad, poniendo como ejemplo que los partidos oficialistas tienen “dos candidatos”, en relación al abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y a la carta republicana, José Antonio Kast. En este sentido, Concha sostuvo, además que la derecha “a veces apoya a Piñera y otras veces no”.

Al respecto, indicó que desde Apruebo Dignidad “estamos planeando un proyecto que regrese la estabilidad al país”

Sin embargo, la actual diputada de RN y candidata a la reelección, Karin Luck, refutó la existencia de una división en el sector oficialista. “Cuando tenemos que estar unidos, en la gran mayoría de los temas si estamos juntos y votamos todos unidos”, sostuvo.

Consultada si se mantendrá la unidad de la derecha si es que es Kast quien pase a segunda vuelta, Luck indicó que “desde el día uno nos vamos a sumar a la persona que gane el 21 de noviembre”.

Por su parte, Cristián Araya, del Partido Republicano, indicó que la crisis de gobernabilidad se debe a que el gobierno de Sebastián Piñera “ha sido timorato, débil, incapaz de impulsar el programa que anunció”, tras lo cual agregó que “fueron capaces de renunciar a todo e incluso entregar en bandeja la Constitución de la República”.

En este sentido, sostuvo que “frente a la violencia nosotros no nos vamos a bajar los pantalones, y eso es lo que nos diferencia con la postura oficialista”.

Finalmente, el candidato UDI Guillermo Ramírez lamentó los dichos de sus adversarios, al señalar que “es evidente que los candidatos tienden a culpar otro para llevar agua a su molino”. En este sentido, sostuvo que “el problema de gobernabilidad es estructural, yo me quiero hacer cargo de eso y no preocuparme de la pelea chica”.

Al respecto, indicó que el actual sistema electoral no permite que el Presidente de turno tenga mayoría parlamentaria para poder sacar adelante su programa. “Este parlamentarismo de facto, que lo que hace es trancar la pelota, se va a seguir manteniendo en el próximo gobierno”.

Al respecto, y aunque indicó estar seguro de que la nueva Constitución va a ser “peor” que la actual, señalo tener “esperanza” de que cambie el actual sistema político.

Frente al emplazamiento de que el oficialismo “se bajó los pantalones” hecho por el candidato republicano, Ramírez indicó que la coalición se vio en la disyuntiva de “dejar el proceso como lo tenía la izquierda” o “generar un proceso constituyente que diera un mínimo de garantías, que es hoy lo mínimo que nos va quedando”.

Seguridad Ciudadana y Orden Público

En el apartado de Orden y Seguridad, Miguel Concha (RD) hizo frente a interpelaciones sobre las consecuencias del estallido social, respecto a los destrozos que se han generado en el país luego de algunas manifestaciones en diversas ciudades del país.

“Primero, el orden público le corresponde al gobierno y al Ministerio del Interior, y ha fallado estrepitosamente en este sentido. Segundo, desde el FA y Apruebo Dignidad no tenemos ningún problema en condenar ningún tipo de violencia, pero una cosa distinta es cuando no existe debido proceso”, señaló.

Al ser emplazado sobre el proyecto de indulto a los presos del estallido social, lo justificó afirmando que “hay personas que han estado encarceladas durante dos años”.

El abanderado UDI replicó indicando que “no se puede ser parte del obstáculo y después decir que el problema es del gobierno”, al señalar que el FA se ha opuesto de manera constante a proyectos de ley presentados por el oficialismo para poner coto a la violencia.

En el tema de seguridad ciudadana, Concha indicó que existe una “crisis bien profunda, relacionada con el mal trabajo de las policías y del gobierno, que no ha logrado controlar la extrema violencia que se ha generado en distintos espacios del país”.

En este sentido, indicó que se deben reorganizar las fuerzas policiales, debido a que no están siendo eficaces en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, además de verse envueltas en violaciones a los DD.HH. y actos de corrupción.

Consultado si Carabineros debe ser reorganizado o refundado, el abanderado RD sostuvo que “estamos abiertos al diálogo, a conversar con todos los estamentos, para encontrar la mejor solución a esta crisis”.

Ante esto, Karin Luck replicó: “las policías hacen un gran trabajo, son más de 60 mil y siempre (desde la izquierda) sacan a uno por el desfalco o los DD.HH., cuando son una pequeña parte”.

“Ahora ¿Qué tiene para defenderse Carabineros?, casi bombitas de agua”, sostuvo la carta RN para el distrito 11. Agregó que “siempre hemos condenado las violaciones a los DD.HH., pero ¿Qué hace la izquierda?, presenta un proyecto de indulto para los presuntos presos políticos, que es una vergüenza no solo para la gente que vive en la zona cero de la RM, sino en todas las regiones de Chile”

Cristián Araya, por su parte, agregó que este proyecto “desenmascara el doble estándar de la izquierda”. “El proyecto de indulto no es más que una protección a quienes le destruyeron la vida a muchos chilenos, les destruyeron sus negocios, atacaron a Carabineros”.

En este sentido, sostuvo que “tenemos que aplicar la ley y no estar protegiendo a los delincuentes con un proyecto de indulto”. “Hay que respetar la ley, volver al principio de autoridad, el Presidente tiene que hacerse repetir y de ahí para abajo, respaldar a las policías”.

En tanto, Guillermo Ramírez, de la UDI, indicó que para solucionar este problema “se requiere voluntad”. Como ejemplo, sostuvo que “hoy en la Cámara de Diputados logramos aprobar (la extensión en La Araucanía de) el estado de emergencia, lo que es importante, porque en la Araucanía ha habido estado de excepción muchas veces, pero nunca se había pedido para combatir el terrorismo. Eso lo hizo el gobierno y por eso es tan simbólico. En el Congreso hoy parte importante de la izquierda votó en contra, que es negarle al Estado las herramientas que tiene para combatir el terrorismo, el narcotráfico”.

Conflicto en La Araucanía

Miguel Concha, de RD, indicó que la crisis en la Araucanía debe resolverse con diálogo, y no con la presencia de las FF.AA. en la zona. Al respecto, sostuvo que en la región “se hizo una votación online para decidir la prolongación del estado de emergencia -que este martes se aprobó en el Congreso- donde participo el 16% del total de las personas que viven en la Araucanía. Eso no es representativo, ya que hay comunidades que no tienen acceso a internet y no pueden participar”.

Agregó que “esto es una crisis que lleva décadas, donde nadie ha podido resolver esto, no se ha logrado encontrar una solución que no sea la típica de la derecha, que es la militarización”.

Ante esto, Guillermo Ramírez (UDI) indicó que se debe separar entre dos temas: la reinvindicación histórica del pueblo mapuche y la violencia asociada al narcotráfico y el terrorismo”. “Lo que lleva décadas sin resolverse es la reivindicación histórica, pero el narcotráfico es nuevo y hay que ponerle el pie encima ya, con toda la fuerza que tiene el Estado”.

Su primer proyecto

Consultados los candidatos sobre cuál sería su primer proyecto en esta nueva legislatura, tanto quienes ya están en el Congreso como quienes aspiran a un escaño, Karin Luck sostuvo que buscará eliminar “las contribuciones del adulto mayor. Lo hemos estado peleando, se metió en la Reforma Tributaria, pero es una de las cosas más injustas: casi las pensiones enteras se les van en las contribuciones”

Por su parte, Cristián Araya (Partido Republicano), indicó que su primer proyecto se enfocará en la seguridad, la buscar que los violadores, homicidas y grandes narcotraficantes “deben ser condenados en forma perpetua. No podemos tener leyes timoratas, debemos ser inflexibles con este tipo de delincuentes”, destacó.

En tanto, el abanderado UDI Guillermo Ramírez indicó que tiene el “compromiso establecido” de “volver a presentar la Ley Naín, para sancionar con penas más duras a quienes agredan o maten a carabineros en el ejercicio de sus funciones. Tengo un compromiso de presentar ese proyecto el 11 de marzo”.

Finalmente, Miguel Concha indicó que impulsará una ley de salud mental. “Necesitamos tener un proyecto, que espero que el gobierno lo patrocine, donde se duplique el presupuesto para salud mental y se construyan 15 centros (para atender estas patologías) en todo el país”.