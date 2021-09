Debate de candidatos desafiantes por el distrito 11: posturas enfrentadas por cuarto retiro y trabajo de la Convención, y énfasis en demanda por rostros nuevos

En el marco de un nuevo episodio de Conversaciones LT, cuatro candidatos a la Cámara Baja por el distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén), dieron a conocer sus puntos de vista sobre diversos temas de interés ciudadano, como el desarrollo de la Convención Constituyente, los desafíos que enfrenta la clase política, el eventual cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales y el caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

Cristián Araya del Partido Republicano, Luz Poblete de Evópoli, Miguel Concha de Revolución Democrática e Ignacia Gómez de Ciudadanos, enfrentaron posiciones en este Especial Debates LT y expresaron por qué deberían votar por ellos los electores de uno de los distritos más complejo del país de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre próximo.

El caso Torrealba y la probidad en la política

El debate comenzó con uno de los temas políticos que ha marcado la semana: la querella presentada por la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), contra el exjefe comunal Raúl Torrealba (RN), a quien se le acusa de haber recibido millonarios pagos mensuales desde programas municipales -sin justificación hasta ahora- en los últimos tres años de su gestión.

Al respecto, Poblete afirmó que es necesario que se pongan todos los antecedentes ante la justicia y que se esclarezcan los hechos “en algo que hoy es absolutamente relevante, que es que los servidores públicos deben tener estándares éticos, de probidad y transparencia que no empañen lo que ya está tan desprestigiado, como es la política”.

Por su parte, Araya, quien fue concejal por Vitacura en el último período de Torrealba, indicó que ”evidentemente la situación es de máxima gravedad, tenemos que dejar que la investigación avance para ver los verdaderos alcances. Siempre soy muy respetuoso de la presunción de inocencia (...) pero es una situación muy dolorosa para los que le tenemos especial aprecio a la comuna”. El candidato de Republicanos también destacó “la entereza, la valentía de la alcaldesa Merino, porque creo que es lo que hay que hacer, hay que limpiar, despejar, para poder recuperar la confianza en la política”.

Concha, por su parte, indicó que “no nos sorprende lo que pasó en Vitacura, porque ya lo vimos en Viña del Mar, en Maipú, en otras alcaldías que estaban relacionadas con históricos períodos de alcaldes de derecha”. “Es muy relevante que la ciudadanía entienda que los municipios, las entidades gubernamentales están para el servicio de la gente y no para el servicio de unos pocos, y no para enriquecerse de manera ilícita como, al parecer, lo está haciendo el señor Torrealba”, agregó.

A su turno, Gómez señaló: “creo que este es un indicador muy claro de que hoy día la ciudadanía cambió, de que hay cosas que antes se ocultaban o se tapaban y que hoy la ciudadanía ya no las tolera más. Esa es la dirección correcta, donde la probidad tiene que estar en el centro del servicio público”.

Nuevos liderazgos y enfrentamiento por rol de la Convención

Los candidatos también se refirieron a la necesidad de nuevos liderazgos políticos en medio de la pérdida de confianza de una parte importante de la ciudadanía. Esto, en el marco de las demandas ciudadanas que se han reflejado desde el estallido social del 18 de octubre y que derivaron, en principio, en la conformación de una Convención Constituyente para la elaboración de una nueva Carta Magna para el país.

La abanderada de Ciudadanos sostuvo que “en este contexto de tremenda transformación social (...) creo que se requiere de nuevos liderazgos, de un Congreso que esté a la altura de estos cambios, que se puedan hacer de manera dialogante y constructiva (...) Chile requiere ser más justo, con igualdad de oportunidades, con equidad de género, con sostenibilidad, para darle una nueva propuesta de país a las nuevas generaciones”

Poblete, por su parte, indicó que “nosotros, junto con Chile Vamos, fuimos parte de una primaria tremendamente participativa, donde el candidato que ganó, Sebastián Sichel (independiente), quien es muy cercano en su proyecto país a Evópoli, y creo que, en ese sentido, tenemos que tener un Congreso que acompañe, ojalá, un próximo gobierno de la coalición”.

En tanto, Araya destacó que “hoy Chile está en una encrucijada. Por una parte tenemos un proyecto de continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, representado por Sebastián Sichel; un gobierno que fue incapaz de enfrentar con decisión la violencia política, el narcotráfico, la delincuencia, que le faltó coraje, pantalones, para poner mano dura en los temas que afectan verdaderamente a los chilenos, y por otra parte tenemos al Frente Amplio, socio del Partido Comunista, que tienen una apuesta muy clara en lo que ha sido la Convención Constituyente: la Lista del Pueblo, el FA, el PC han dejado ver de qué están compuestos y su mejor caballito de batalla ha sido la Convención, que ha demostrado ser un desastre”.

Concha acusó a su par de Republicanos de “hacer caricaturas de todo, lo que no contribuye al momento histórico que estamos viviendo como país. Creo que la Convención Constitucional está trabajando, está sacando el Reglamento en tiempo récord, la gente está respaldando ese proceso, hay un ánimo de diálogo, de amistad cívica, de querer sacar adelante lo que van a ser los cimientos del Chile de los próximos 20 años, y Republicanos, que no tiene ninguna participación incidente en este proceso histórico, hoy no tienen nada más que atacar una Convención que estoy seguro va a tener mucho éxito”.

Araya respondió a la interpelación afirmando que “no podemos hablar de diálogo cuando (en la Convención) se ha censurado, se ha cancelado a quien piensa diferente (...) Cuando se censura a los mismos constituyentes electos democráticamente porque no le parece a cierto grupo que ellos estén ahí, entonces no podemos hablar de diálogo (...) Tal vez su comprensión del diálogo es muy distinta a la que podemos tener el resto de los chilenos”, ironizó.

Gómez, por su parte, manifestó que “yo soy de las personas que se sienten orgullosas de que Chile esté siendo capaz de, a través de un proceso institucional y democrático, canalizar una crisis profunda de nuestro tejido social, y yo creo que la Convención está trabajando bien”.

En este sentido, aludió a su par de Republicanos señalando que “hay algunos extremos a los que nunca les ha gustado este proceso, de ambos lados, que de cualquier polémica van a tratar de desacreditar el proceso completo”.

Poblete, en su intervención, indicó que “Evópoli ha estado siempre a favor del diálogo y de este proceso (...) y por lo tanto, en el espíritu reformista de saber que Chile está en este proceso de transformación, tiene que estar a disposición de lo que quieren todos los chilenos, que es que haya acuerdo, diálogo, que sea algo constructivo (...) pero hay que tener ojo, no podemos ser tan condescendientes, de decir que ha estado todo perfecto, porque no lo ha estado, pero es entendible desde el proceso de adaptación que está llevando la Convención”.

Cuarto retiro del 10%

Los cuatro candidatos también fueron consultados sobre cómo votarían -si fuesen parlamentarios-, el proyecto sobre el cuarto retiro de fondos de las AFP, que fue aprobado este miércoles por la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.

Gómez, indicó que “todos estamos de acuerdo en que esta es una muy mala política pública, pero acá estamos viviendo las consecuencias de un muy mal manejo económico de la pandemia. Teníamos a un ministro de Hacienda (Ignacio Briones) que tenía la claridad de que el Estado no era capaz de focalizar las ayudas y se demoran un año y medio en entender que había que entregar ayudas universales. Eso generó un daño y rompió el tejido social”. “Al final, este sistema de retiro termina siendo la solución para las personas. Esa es la realidad que estamos viviendo, producto de un error, de un mal manejo, de una tozudez ideológica”, destacó.

Concha, por su parte, indicó que se trata de un problema extremadamente complejo. “Por un lado, nadie quiere pagar la crisis con las pensiones de los trabajadores. Creo que no hay un solo trabajador que si tuviera la opción de recibir un salario, opte por sacar el dinero de sus pensiones. Pero por otro lado también hay que empatizar con la situación de cientos de miles de chilenos que hasta el día de hoy no han podido recuperar sus empleos, que hasta hoy tratan de levantar sus emprendimientos, que no pueden pagar las universidades, tienen cuentas atrasadas y no tienen recursos, y el IFE no ha logrado ser una solución efectiva para ese tema (...) Hay trabajos que no se van a recuperar nunca y esas personas tienen que reinventarse, y ahí recurren a estos recursos para poder reinventarse y salir adelante. Por eso nosotros hoy (ayer miércoles) votamos a favor del cuarto retiro”.

Por el contrario, el candidato de Republicanos indicó que “yo hubiese votado en contra del primer, segundo, tercer, cuarto retiro, del quinto. Si llegamos al Congreso les aviso que voy a votar en contra del que venga, porque es una muy mala política pública. Acá muchos parlamentarios están haciendo campaña política con los recursos de los chilenos, se está hipotecando la jubilación de cientos de miles de chilenos para poder darles un veranito de San Juan con los recursos de ellos mismos, y ese es el absurdo”.

Sobre el tema, Poblete aseguró que “Evópoli ha sido súper consistente es su votación. No es estar en contra de un cuarto retiro, sino que de votar una política pública que todos reconocen que es pésima y que por otro lado se recurra a los recursos de los trabajadores para poder paliar una crisis, y eso incluye el reconocimiento de la llegada tarde de la ayuda, de los montos y de la universalidad de la ayuda, y en eso Evópoli siempre estuvo proponiendo desde el Parlamento la propuesta para que eso se ampliara y no recurrir a las pensiones de todos los chilenos”.

Proyectos propios

Requeridos los cuatro candidatos respecto de los proyectos que buscarían impulsar si llegan al Congreso, Gómez dijo que le gustaría “presentar proyectos en distintos temas, por ejemplo, incentivar todos aquellos emprendimientos que hagan las cosas diferentes, que tengan propósitos sociales y ambientales (...) entonces el Estado tiene que incentivar, por ejemplos con incentivos tributarios, a aquellos emprendimientos sociales como las empresas B, como la innovación social”.

En tanto, Concha sostuvo que “como FA y Apruebo Dignidad hemos puesto en el centro de la discusión enfrentar la crisis ambiental. Primero, dejemos de dar vueltas y firmemos el acuerdo de Escazú. También avanzar decididamente al cierre de la central a carbón a 2025. Y lo tercero, acabar con las zonas de sacrificio. Nos hemos puesto una meta ambiciosa, que es acabar con esas zonas para 2030”. Asimismo, dijo que se necesita “establecer una banca nacional de desarrollo, que el Estado de verdad se ponga con los emprendedores, que invierta, que genere conocimiento y que impulse la creación de un nuevo tipo de desarrollo, más ligado a los tiempos actuales y que genere mayor valor y riqueza al país y dejemos esta lógica extractivista”.

Araya, a su turno, afirmó que “como partido Republicano una de la materia que nos preocupa es la seguridad: es necesaria una nueva institucionalidad para enfrentar el terrorismo y el crimen organizado; y para eso la creación de una unidad que integre las distintas instituciones, Fuerzas Armadas, PDI, Carabineros, la Agencia Nacional de Inteligencia, que enfrente decididamente estos problemas”.

Finalmente, Poblete indicó que “creo que es importante seguir impulsando la agenda de infancia. Hay 76 iniciativas que están ahí, algunas han ido avanzando, pero creo que ese va a ser un foco central de llegar al Congreso, de empujar la agenda infancia y la agenda mujer”. Añadió que “no puede seguir esperando la reforma estructural a las pensiones, creo que los adultos mayores no pueden esperar, creo que la modernización del Estado, a propósito de la agenda de probidad y transparencia, y de esta nueva forma de hacer política, tampoco puede esperar en una agenda legislativa”.

Llamado a los electores

Antes de concluir el debate, se dio a los candidatos un espacio para que explicaran por qué deberían ser elegidos por la ciudadanía.

Gómez aseguró que “hoy la política está atrincherada y no da espacio para llegar muchas veces a acuerdos (...) Es necesario reformar partidos políticos y hacer reformas en política que nos permitan renovar la política y conectarnos con la ciudadanía (...) Me mueve el rol de la política que es mucho más humilde, que tiene que ver con ser capaces de sentarnos al lado del que piensa distinto para lograr acuerdos que cambien la vida de las personas”.

Concha indicó que “hoy estamos definiendo cuál va a ser el modelo de desarrollo de Chile para los próximos 40 o 50 años. Hay tres proyectos bien claros: uno que es el de Sebastián Piñera, que prometió muchas cosas y no cumplió, es un proyecto que fracasó. El segundo es el de Yasna Provoste, con la Concertación, que si bien hizo cosas buenas para el país hoy día está atrapada en un callejón sin salida, perdió el rumbo y no hay ninguna idea muy clara de lo que quieren para Chile” y “está un tercer proyecto que representamos nosotros, a través del FA con Gabriel Boric y Apruebo Dignidad. Tiene una mirada distinta, con tres ejes principales: defensa, cuidado y desarrollo del medioambiente; una sociedad que avance haca una perspectiva de género y, por último, la descentralización del poder”.

Araya, por su parte, aseguró que “desde Republicanos nos atrevemos a decir las cosas por su nombre y vamos a ser muy claros en cada uno de nuestros postulados. Les podemos dar certeza de que votar por nosotros representa tener claridad de que vamos a hacer y decir. No vamos a venir con sorpresas ni con medias tintas. Van a encontrar gente y parlamentarios que se van a atrever a defender la dignidad de las personas, a enfrentar decididamente la delincuencia, los problemas reales, y no los problemas de la élite”.

Concluyó este Especial Debates LT con la intervención de Poblete, quien indicó que “tenemos una tremenda oportunidad como país de oxigenar y renovar la política, hoy muchos no van a poder reelegirse (...) Acá lo más importante es volver a reconectarse con las personas, volver a ponerlas al centro, y pondré todo mi esfuerzo para que esos cambios, que han sido demandado tan evidentemente con estas tremendas manifestaciones de la ciudadanía, hoy tengan solución”.

Revisa en este link el debate anterior, con las definiciones de los candidatos al Senado por la Región Metropolitana.