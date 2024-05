Diputado Jaime Araya (Indep.-PPD): “No es posible que un gobierno que regaló indultos a delincuentes ahora se dé tantas vueltas en un caso tan dramático”

“Usted está recibiendo una llamada de un Centro Penitenciario”. Apenas el diputado Jaime Araya, jefe de la bancada de Independientes-PPD, contestó el celular se sorprendió, pero decidió mantener la comunicación por curiosidad.

Del otro lado de la línea estaba Katty Hurtado, condenada a 20 años de cárcel por cometer parricidio en 2018 -tras defenderse de una agresión-, quien además sufrió una violación en el centro penitenciario, uno de los argumentos que fue detallado en la solicitud de indulto que se ingresó a principios de este año al Ministerio de Justicia.

Araya la había ido a visitar a la cárcel de Calama el 8 de marzo y desde esa llamada mantienen una comunicación fluida.

“Solo quería hablar con alguien, la próxima semana distrital iré nuevamente a verla”, dice el parlamentario, quien ha presionado -junto a un grupo transversal de parlamentarias de oficialismo y oposición- al gobierno para que le otorguen el indulto.

“No es posible que un gobierno que regaló indultos a delincuentes en el marco del estallido social ahora se dé tantas vueltas en un caso tan dramático”, reclama Araya.

¿Cómo fue visitarla en la cárcel?

Es un caso muy sensible en la región. El 8 de marzo, en el Día de la Mujer, asistí a verla. Es un tema muy significativo por lo que a ella le tocó vivir. Me llegó una carta de unas abogadas. Gendarmería nos autorizó y ella nos contó por tres horas lo que le ha tocado vivir. Todo el drama, todo el sufrimiento. Ella estaba muy agradecida y hemos hablado seguido, una vez cada dos semanas. Voy a ir a verla de nuevo.

¿El gobierno se había puesto en contacto con ella?

Eso no lo tengo claro, se lo tendría que preguntar a ellos.

¿Y usted se ha comunicado con La Moneda?

Informalmente lo hablé con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Lo conversamos hace casi dos meses. Le dije: tiene que ayudarnos con lo de Katty. Me dijo que estaba en conocimiento del caso.

¿Y no lo escucharon?

No voy a decir nada que pueda afectar negativamente al tema de Katty. Sí puedo decir que no entiendo como un gobierno feminista no puede dar una señal clara y concreta en una materia tan sensible.

¿Cree que están enredados?

Evidentemente están enredados, es muy claro que es un tema que les complica, pero no puede ser que por errores graves del pasado estén renunciando a principios básicos que además son respaldados por la oposición. Acá tiene que haber justicia.

¿Por qué están enredados?

Porque tienen un trauma con la palabra indulto, no quieren volver a escucharla. Pero eso no puede ser. Si uno mira este caso en profundidad, hay un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en que se acoge la perspectiva de género. Entonces, lo que me tiene desconcertado es por qué se dan tantas vueltas en este caso particular, que además tiene apoyo transversal.

¿Qué pasos vienen?

Vamos a solicitar audiencias con ministros para llevarles la última sentencia dictada en un caso similar, que falla en sentido contrario a lo ocurrido con Katty, para ver si logramos que se convenzan lo antes posible. Ella merece que actuemos con celeridad.