Expresidente Sebastián Piñera fallece en accidente de helicóptero durante vacaciones en Lago Ranco

Las condiciones climáticas no eran las óptimas, pero aún así decidió regresar a su casa en bahía Coique, en Lago Ranco. El exmandatario Sebastián Piñera Echenique, cerca de las 15.00, se subió a su helicóptero Robinson R66, el cual él mismo piloteó y junto a su hermana Magdalena “Pichita” Piñera, Ignacio Guerrero y Bautista Guerrero dejaron el domicilio de su amigo, el empresario José Cox, a quien habían pasado a saludar.

Los cuatro no alcanzaron a recorrer mucho metros después del despegue cuando vino lo peor: el helicóptero capotó cerca del sector de Ilihue, en la Región de Los Ríos. Magdalena, Ignacio y su hijo Bautista lograron salir de la aeronave y sobrevivir, sin embargo, el exjefe de Estado no corrió la misma suerte y no lo consiguió, falleciendo en el lugar a sus 74 años, mientras estaba de vacaciones.

“Nos acaban de despachar a una emergencia, caída de helicóptero Ilihue bajo”, fue el mensaje que se envió, a las 14.55, al grupo de WhatsApp de contingencias de la municipalidad de Ranco. Ahí, sin muchos detalles, se tuvo el primer apronte del accidente y luego vino la confirmación de que el expresidente iba a bordo.

La noticia se expandió rápidamente. A Karla Rubilar, Jaime Bellolio, Gonzalo Blumel y varias otras exautoridades de su administración sus grupos de WhatsApp estallaron con mensajes de la noticia, y nadie se atrevía a confirmar. Varios de los colaboradores más cercanos de Piñera guardaban la esperanza de que estuviera vivo.

Las alarmas en Palacio

En el gobierno las alarmas se encendieron pasadas las 15.00. La información que manejaban era poca: solo que había capotado la aeronave y que presumiblemente Piñera iba a bordo, pero sin confirmación sobre sobre los ocupantes.

A los minutos después llegó el informe que daba cuenta de las circunstancias del accidente: viajaban cuatro personas, una de ellas era Piñera, tres lograron sobrevivir y había un desaparecido.

Cerca de las 15.00 horas, la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al subsecretario de su cartera, Manuel Monsalve, se juntaron para realizar una de sus habituales reuniones de coordinación en materia de seguridad. Un poco después les llegó la alerta respecto del accidente aéreo que le quitó la vida al expresidente.

La Moneda se activó y se le avisó a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, que la actividad que encabezaría en Palacio -con encargados de reconstrucciones de gobiernos pasados- a las 16.00 se tendría que suspender.

Poco antes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, entró a Palacio y se dirigió directamente a las dependencias del Ministerio del Interior. El tema ya estaba siendo comentado en redes sociales, por lo que se le consultó al respecto, pero solo declaró no tener información.

Minutos después cruzó por el entre patio de La Moneda y afirmó que no sería él quien hablaría. En ese momento ya se había definido que sería Tohá quien se dirigía al país.

El Mandatario, quien estuvo durante la tarde en la Región de Valparaíso, regresó a La Moneda, en donde ya lo esperaba su jefe de gabinete, Carlos Durán. En ese instante, la información que se manejaba en Palacio era que aún no podían dar con el cuerpo del exjefe de Estado.

Tohá, a las 16.57 y después de hablar con el Presidente, se dispuso a transmitir la noticia y lo hizo en el Salón Azul de La Moneda. “Tenemos que informar que durante las horas de la tarde de hoy hubo un grave accidente en el lago de Ranco, en la comuna de Futrono, en ese accidente un helicóptero capotó. En el helicóptero había cuatro tripulantes, tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla y están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera”, partió diciendo.

Así, continuó y dijo que “hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de Carabineros, que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y pudo recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. Queremos en primer lugar expresar nuestra conmoción por esta tragedia, hacerle llegar nuestro abrazo solidario a la familia del expresidente, a todos sus cercanos, pero también a todas las chilenas y chilenos. Porque Sebastián Piñera Echeñique fue presidente de Chile, presidente democrático de Chile en dos oportunidades, y tendrá de consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece”.

Y agregó: “El Presidente Piñera nos gobernó y lo recordaremos por la manera en que dedicó su vida al servicio público. El Presidente Boric ha instruido que se realice como corresponde un funeral de Estado, que se declare duelo nacional. Ciertamente hemos buscado en estos primeros minutos llegar directamente a su familia nuestra solidaridad y nuestro apoyo”.

Solo unos minutos antes, a las 16.55, la oficina de la fundación de Piñera emitió un comunicado confirmando el deceso.

Más tarde, a las 17.56, la Dirección General de Aeronáutica Civil entregó más detalles del accidente. “Hoy aproximadamente a las 15:30 horas, el helicóptero matricula CC- PHP, en las inmediaciones del sector Ilhue, Lago Ranco, Región de Los Ríos, tras el despegue y luego de unos pocos minutos de vuelo, capotó en el lugar, con cuatro personas a bordo, entre los cuales iba el expresidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, quien falleció en este lamentable accidente. El resto de los ocupantes de la aeronave logró sobrevivir”, decía el comunicado.

Pero no solo Tohá habló, también lo hizo el propio Presidente Boric, quien junto con lamentar el fallecimiento de Piñera, con quien enfrentó varios episodios de tensión, confirmó que decretó tres días de duelo nacional.

“Con profundo pesar quiero expresar mis condolencias, que se las transmití personalmente a sus hijas, a su familia, a todos sus cercanos y a quienes fueron parte de sus dos gobiernos”, sostuvo el Jefe de Estado.

“En especial hago llegar un cariñoso abrazo fraterno a su esposa Cecilia Morel, a sus hijos Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal. Y también a todos los chilenos y chilenas que hoy reciben esta noticia con pesar y dolor”, continuó.

Boric, además, recalcó que instruyó que el expresidente Piñera “sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades”. A cargo de esa tarea, agregó, estará el Canciller Alberto van Klaveren.

La muerte de Piñera generó conmoción nacional por lo abrupto del accidente y desató, una vez confirmado el deceso, múltiples reacciones, entre ellas, la de los expresidentes Eduardo Frei y Michelle Bachelet, quienes lamentaron el deceso y dieron las condolencias a la familia.

“Con su trágica y repentina partida se va un líder que marcó un capítulo importante de los últimos 30 años de nuestra historia”, dijo Frei, mientras que la otrora Presidenta sostuvo que “mis condolencias a la familia” y que “valoré siempre el compromiso del expresidente Piñera con nuestro país y la democracia”.

Los enlaces con el gobierno

El denominado piñerismo se activo rápidamente. Bellolio, según afirman en el sector, conversó directamente con el Presidente Boric, quien transmitió que estaba dispuesto a entregar todas las facilidades para el traslado del cuerpo y ofreció su cooperación para la organización del funeral de Estado.

Los hijos del Mandatario (Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal), en tanto, se trasladaron a Lago Ranco a acompañar a su madre, la exprimera dama Cecilia Morel, quien se encontraba de vacaciones con Piñera.

Al lugar también llegó el primo y exministro del Interior Andrés Chadwick, quien asumió el rol de enlace de la familia con la Cancillería para coordinar las ceremonias que vienen.

En Santiago, en tanto, en las oficinas de Piñera en Vitacura se comenzaron a congregar sus exautoridades, las que buscaron consuelo entre ellos. Ahí, Carla Munizaga, quien fue su jefa de prensa durante su segundo gobierno y que trabaja en la fundación, también asumió un rol de coordinación para afinar los detalles del velorio y funeral.

Hasta ahora, el plan es que, al igual como se hizo en el funeral de Estado del expresidente Patricio Aylwin, el velorio sea en el Salón del Honor del Congreso Nacional en Santiago.

El cuerpo del expresidente, hasta el cierre de esta edición, estaba en la tenencia de Carabineros de Lagos Ranco y, posteriormente, sería trasladado a Valdivia, donde el Servicio Médico Legal le hará la autopsia para confirmar la causa de muerte.