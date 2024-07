Eduardo Durán (RN): “Chile Vamos ha descuidado al votante evangélico”

El diputado Eduardo Durán (RN) es uno de los referentes del mundo evangélico que van quedando en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), luego de que se marcharan referentes como la diputada Francesca Muñoz y el exconvencional Luciano Silva al nuevo Partido Social Cristiano. Esta nueva colectividad amenaza con quitarle votantes evangélicos al bloque de centro derecha en las elecciones municipales y de gobernadores de octubre.

Vienen elecciones relevantes. ¿Dónde cree que va a estar el voto evangélico?

El voto evangélico es diverso y no está bajo la tutela de ningún sector. En las distintas iglesias hay personas que tienen la sensibilidad de derecha, de centro y también de izquierda. No desconociendo que hay una cercanía principalmente por los temas valóricos con el mundo de la derecha. Estamos hablando de una población que oscila entre el 20% y el 25%, son entre 3 y 4 millones de personas.

Chile Vamos ha perdido referentes como Francesca Muñoz y Luciano Silva. ¿Qué hacer frente a ello? El Partido Social Cristiano amenaza con quitar electores.

Hay un sector que nació en Concepción y que ahora se formó como partido. Tienen el legítimo derecho, lo que no significa que ellos monopolicen el voto evangélico. De ninguna manera. Hay electores evangélicos de distintas sensibilidades. Ahora, es verdad que los distintos partidos, no solo RN, han descuidado a los electores que adscriben al mundo cristiano evangélico. Desde ese punto de vista haría una crítica hacia mi partido de haber descuidado a un sector tan importante, que han sido aliados en temas comunes. Chile Vamos ha descuidado al votante evangélico.

¿Eso en qué lo nota?

No existen espacios dentro del partido. No existen canales de comunicación permanente para escuchar a los distintos líderes de sectores religiosos. Es lo que ha desencadenado en este desinterés desde el mundo de la fe hacia los partidos políticos.

Se dice que Chile Vamos ha cedido en temas valóricos.

Sí, hoy estamos viviendo un cambio cultural tan importante nunca antes visto donde los valores que representan las instituciones de la fe se han visto pasados a llevar y los partidos se han abierto en muchos casos a esas corrientes. Hay una brecha que difícilmente se ha podido solucionar. Es un punto de interés en el cual los partidos podrían establecer canales de comunicación con el mundo de la fe para lograr espacios de interés común.

El diputado Eduardo Durán (RN).

¿El votante evangélico va a castigar a Chile Vamos en esta elección?

Son cosas totalmente distintas. Estamos en una elección municipal donde la gente espera elegir autoridades que solucionen problemas inmediatos del lugar donde viven. Yo espero de un alcalde y de un concejal que se preocupe de tener una comuna limpia, ordenada. En ese caso, podemos decir que nuestro sector da garantías de eficiencia en la gestión y tener como temas prioritarios la seguridad, cosa que la izquierda no ha dado muestras de ello. Los temas valóricos influyen más en una elección política como las parlamentarias o la presidencial.

¿Qué debe hacer Chile Vamos para reencantar al votante evangélico?

Chile Vamos debe establecer los canales necesarios de comunicación. Escucharlos con sinceridad y no solo como un botín electoral. Dar espacios dentro de los partidos para que la gente de la fe pueda desenvolverse de la mejor manera. Hay otros temas, estamos preocupados de que existan mejoras de lo que es la Ley de Culto.

¿No se siente identificado más con el Partido Social Cristiano? Es de los pocos que queda en RN.

Yo ingresé a RN el 2005. El Partido Social Cristiano tiene dos años de creación, los respeto y estimo. Y les doy el legítimo derecho de participar en instancias políticas. Pero pienso que el mundo evangélico no puede monopolizarse por ningún partido en particular. El mundo evangélico es diverso. Hay hermanos que tendrán pensamientos de derecha en lo político, de centro, ¿y por qué no? Algunos de centroizquierda. No podría encontrar un evangélico comunista, ahí sí que no cuadra. Pero sería feliz que hubieran diputados como yo en RN, diputados evangélicos en el PPD o en el PS. Porque es la oportunidad que tenemos cada uno de influir en nuestro propio ámbito. Y no que esté monopolizado por un solo partido.

¿Cómo arremeterán contra el gobierno si insisten en medidas valóricas como el aborto libre?

Hasta el momento, a los gobiernos de izquierda no les ha resultado instalar y aprobar en el Congreso una ley de aborto libre. Este tema vamos a hacer toda la fuerza posible, movilizarnos para que no ocurra. Ya se rechazó en el pasado y habemos parlamentarios que defenderemos el derecho de la vida del que está por nacer.