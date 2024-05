Elecciones de octubre: oficialismo apuesta por zanjar acuerdo para gobernaciones “lo más pronto posible”

La mañana de este miércoles, los 10 partidos del oficialismo más la Democracia Cristiana se reunieron nuevamente para negociar en el marco de las próximas elecciones municipales y regionales del 27 de octubre de este año.

La cita fue esta vez en la sede de Convergencia Social (CS), en Esmeralda 759, Santiago, lugar al que llegaron los dirigentes del pacto “Contigo Chile Mejor”.

En la misma tónica de la semana pasada en la sede de la DC, las colectividades avanzaron en la definición de qué hacer con las 14 comunas que quedaron pendientes y en donde no se alcanzaron a inscribir primarias legales.

Pero, además, se inició de manera formal la discusión para las gobernaciones regionales.

El diputado y presidente de CS, Diego Ibáñez, planteó que se va “a dialogar y se van a construir todas las condiciones para que sea una apuesta lo más unitaria posible, replicando el trabajo que hemos venido desarrollando con los partidos de la alianza para que desde la DC al PC empujemos candidaturas únicas en todos los municipios y todas las regiones”.

El timonel de Comunes, Marco Velarde, en tanto, dijo que “ya llegamos a un acuerdo casi total con las elecciones municipales y vamos también a decidir sobre las comunas que quedaron abiertas, pero son muy pocos porcentajes”.

“Yo diría que abrimos la discusión sobre gobernaciones, cuestión que está siendo fácil, teniendo diferencias incluso al interior de este bloque, Chile Contigo Mejor, que incluye el oficialismo y la Democracia Cristiana. Vamos a tener un acuerdo”, afirmó.

Y luego agregó: “Creo que es importante que nosotros hagamos un acuerdo a la gobernación y lo vamos a tener lo más pronto posible”.

Velarde también criticó a la oposición, al señalar que es una coalición que “no se pone de acuerdo frente a una elección para la cual ya quedan pocos meses”, y además apuntó que “la derecha no ofrece estabilidad al país, puesto que no se logran poner de acuerdo, y están demostrando mala señal de cara a la elección presidencial del próximo año”.

Por su parte, José Toro, secretario general del PPD, dijo que “tal cual como en materia de alcaldes, creemos que en materia de gobiernos regionales vamos a buscar un candidato único a gobernador. No está exento de diferentes dificultades pero queremos construir la mayor unidad posible”.

Así mismo, sostuvo que el oficialismo llega en mejores condiciones que la derecha a las elecciones, ya que a su juicio “Chile Vamos y Republicanos están completamente divididos, no tienen acuerdo ni en candidatos a alcaldes, ni menos van a tener acuerdo en materia de gobernadores regionales”.