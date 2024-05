Vallejo explica por qué el gobierno habla de “solución” y no de “condonación” para referirse a proyecto de eliminación del CAE

La mañana de este miércoles, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a la propuesta que el Ejecutivo preparara respecto a la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Se trata de una de las principales promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, y que según adelantó hace unos días el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se concretará en una propuesta en septiembre próximo.

En diálogo con 24 Horas, la portavoz del Ejecutivo fue inquirida por los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien en una entrevista matinal en esta jornada, evitó hablar de condonación y apuntó que el proyecto será “una solución al problema”.

“Yo escuché a la ministra y fue muy clara en lo que hemos dicho todos, lo que ha dicho el ministro Marcel, lo que me ha tocado decir a mí, o al ministro Elizalde (Segpres). Esto no es que se evite decir una palabra, sino que queremos poner el énfasis en los principios generales que va a tener esta propuesta”, aseguró.

Y luego agregó: “Por eso hemos hablado de que va a ser justa. Evitamos entrar más en detalle porque no queremos adelantar una parte que genere otro tipo de suspicacia o opiniones sin ver el todo. Y por eso, las opiniones sobre cuánto de condonación, van a verse cuando se presente el proyecto. Y en eso llamamos a todo un poco la responsabilidad, porque difícilmente podemos hacer juicios tan tajantes de una propuesta que todavía no se conoce en detalle”.

Este miércoles, en entrevista con Radio Valentín Letelier de Valparaíso, el jefe de la billetera fiscal también evitó hablar de “condonación” y sostuvo que “el compromiso del gobierno, que está plasmado en el protocolo del presupuesto de 2024, lo que compromete es un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior y reducir o aliviar la carga de los deudores que se ha acumulado a través del tiempo”.

13/05/2024 VOCERIA MINSTRA CAMILA VALLEJO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En el diálogo televisivo, Vallejo además planteó que, aunque todavía no se pueden adelantar detalles del diseño del proyecto, sí se pueden reforzar los principios, “entendiendo el universo de deudores, la diversidad de situaciones, y una realidad que es bastante común, que el 70% tiene ingresos menores de 700 mil pesos y 90% menores de un millón de pesos”.

“En general, los deudores no son personas con altos ingresos. O sea, la gran mayoría no lo es. Pero en esa diversidad tenemos una propuesta que va a ser justa. No queremos generar sensación de injusticia, todo lo contrario. Que sea justa, razonable, que sea progresiva, y eso implica gradualidad”, detalló.

De acuerdo a la secretaria de Estado, se debe tener en cuenta la cantidad de recursos, la dimensión e integridad que tiene el problema, “porque no es solamente eliminar el CAE, sino que buscar un sistema de financiamiento que lo reemplace. Entonces, tiene que ser progresiva y autocontenida, (es decir), que no depende de otro proyecto de ley, no depende del pacto fiscal, sino que tiene una fórmula de financiamiento propia que va a venir en el diseño”.

“Eso es lo que podemos decir, y va a haber una solución, obviamente, para todos y todas. Y eso va a ser dentro de esos principios, que va a ser justo, progresivo y autocontenido”, enfatizó.