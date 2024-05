Senador Núñez (PC) y condonación del CAE: “Me parece curioso que se le cuestione al Presidente cumplir lo que prometió”

El senador Daniel Núñez (PC) se refirió la mañana de este miércoles a la discusión que volvió a surgir dentro del oficialismo respecto a la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) -una de las promesas del programa del Presidente Gabriel Boric-. Esto, luego de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijera que el Ejecutivo entregará una propuesta sobre el tema en septiembre.

Y es que una de las timoneles del sector, Paulina Vodanovic (PS), tildó la condonación como un “ofertón”. Además, acusó que la iniciativa “solo se hace por motivaciones electorales”.

Sus declaraciones no cayeron bien dentro del sector. De hecho, parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio salieron a responder y a criticar sus dichos. Y el senador Núñez se unió a esas voces: “Esto no tiene motivación electoral. Todo el mundo ha dicho que el Presidente Boric no cumple sus promesas, que es el colmo que haya sido electo con un programa y después no lo aplica, y resulta que cuando él dice que va a cumplir con sus promesas de campaña, le caen las penas del infierno y las acusaciones son al por mayor”.

“Entonces me parece que es bastante curioso que se le cuestione al Presidente cumplir lo que él prometió. Ahora, uno por supuesto puede abrir un debate respecto a cuál es la mejor manera de generar un nuevo sistema de financiamiento, qué pasa actualmente con el CAE”, agregó en conversación con Radio ADN.

En ese sentido, con respecto a los dichos de su par socialista sostuvo que “lo que hubiese esperado es que la senadora Vodanovic, antes de hacer una declaración que en los términos suena muy descalificatoria, hubiese conversado más con el gobierno, hubiese conocido más las propuestas, hubiese discutido con los partidos oficialistas porque es válido que ella tenga inquietudes”.

“Yo no puedo descalificar eso, es válido que ella diga que tal vez hay otras prioridades. Yo también podría decirlo, pero llegar y descalificar en la primera jornada pública me parece que no es la mejor manera”, añadió.