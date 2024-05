Fast track legislativo: Elizalde llama a que “las urgencias se cumplan” y apunta a que las discusiones se estancan en las comisiones

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, abordó este miércoles el fast track legislativo en materia de seguridad presentado el lunes por la ministra del Interior Carolina Tohá tras mantener una reunión con los presidentes de ambas cámaras del Congreso. El secretario de Estado destacó los 32 proyectos incluidos e hizo un llamado a que “las urgencias se cumplan”.

El Fast track es un mecanismo que reduce el número de debates en el Parlamento, permitiendo avanzar rápidamente en la aprobación de leyes y reformas constitucionales. Se implementa en casos donde se busca agilizar la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas. El año pasado la Cámara de Diputados y el Senado acordaron priorizar 31 proyectos, de los cuales 24 fueron tramitados. Los siete restantes se sumaron a este nuevo pack de iniciativas que contempla 32 proyectos en total.

Al respecto, Elizalde, en conversación con radio Agricultura planteó que si del gobierno dependiera “todo esto lo habríamos despachado el año pasado”, sin embargo, explicó que “quien legisla del Congreso, el gobierno presenta urgencias, presenta indicaciones, pero nosotros no podemos reemplazar la voluntad de los parlamentarios que tienen que pronunciarse al momento de votar las leyes”.

“Por eso hemos sido insistentes que esperamos que las urgencias se cumplan. Porque no siempre las urgencias se cumplen. Se han cumplido, y eso quiero ser bien explícito, por parte de los presidentes de ambas cámaras”.

En esa línea, valoró el trabajo del expresidente del Senado, Juan Antonio Coloma, de los extimoneles de la Cámara de Diputados Vlado Mirosevic y Ricardo Cifuentes, y de los actuales presidentes de las Cámaras, José García Ruminot (Senado) y Karol Cariola (Cámara).

El Presidente del Senado, José García Ruminot y la Presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola.

“Cada vez que un proyecto está en condiciones de ser votado por la sala y tiene una urgencia, ellos elaboran la tabla sobre la base de esas urgencias y el proyecto se despacha”, destacó el ministro.

Sin embargo, acusó que el “problema” para que los proyectos avancen estaría en las comisiones, aunque resaltó que “no en todas”. “Ha habido presidentes (de comisiones) que han desarrollado un trabajo espectacular, pero otros que no”.

Sobre quienes no aportan para que los proyectos avancen, Elizalde señaló que algunos parlamentarios “ponen proyectos que no tienen urgencias, a veces ponen proyectos propios, etc. Y por eso hemos insistido que se cumplan las urgencias, porque si se cumple la urgencia, todo esto se despacha más rápido”.