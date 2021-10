Gobernador Rivas y alcaldes de La Araucanía proponen consulta regional para extender el estado de emergencia en la zona

Luego de que el Presidente Sebastián Piñera decidiera extender hasta el 11 de noviembre el estado de emergencia que rige en la Macrozona Sur debido a la “grave alteración del orden público” que se registra en el sector -incluyendo ataques incendiarios y continuos robos de madera-, en distintos sectores ya se ha comenzado a discutir -a favor y en contra- la posibilidad de ampliar por más tiempo aún la medida.

Sin embargo, para renovar por un tercer período el estado de excepción -que rige actualmente en las provincias de Malleco, Cautín, Arauco y Biobío- el jefe de Estado requiere la anuencia del Congreso Nacional, tal como lo regula el artículo 40 de la Constitución y la Ley N°18.415.

Ante este escenario, y convencido de que la medida debe prolongarse en “al menos un mes más”, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, junto a los alcaldes agrupados en la Asociación de Municipalidades Región de la Araucanía (Amra), busca realizar una consulta ciudadana para que sean los habitantes de la zona quienes se pronuncien al respecto y poder, de esta forma, influir en la decisión del Parlamento.

“Hemos tenido conversaciones con algunos alcaldes, principalmente con el presidente de la Amra (Alfonso Coke, edil de Cunco) y como autoridades electas creemos que es importante que ante todas estas decisiones que se están tomando, principalmente lo que va a ocurrir después del día 11 de noviembre, se conozca cuál es la opinión de la gente en la región”, señaló a La Tercera el gobernador Rivas, quien este miércoles presentó al gobierno la idea, en el marco de un viaje realizado a la capital.

Según afirma la autoridad regional, el estado de emergencia, junto a la presencia de las FF.AA. en apoyo a los patrullajes policiales, “ha generado una sensación de mayor seguridad” en los habitantes de la zona. “Treinta días es un plazo que no permite hacer una buena evaluación. Yo entiendo que estos son estados excepcionales, que no deben quedar de forma permanente en la región, y la evaluación habrá que hacerla en la medida que esto vaya transcurriendo”.

“Esperamos que con esto se logre bajar los niveles de violencia, que ya han disminuido en estos primeros 15 días según cifras del gobierno central. Se han reducido cerca de un tercio los delitos de quemas, ha habido baja en las usurpaciones y se ha logrado detener a algunas personas. Claramente, la sola presencia de mayor apoyo a la labor policial ha ayudado a que estos índices vayan mejorando”, agregó.

Plazos y formato

El gobernador Rivas afirmó que para poder llevar a cabo esta medida con celeridad, ante los pocos días de que disponen para organizarla, “estamos pensando cual es la mejor alternativa y forma de tener un proceso que sea validado -hecho, por ejemplo, por un centro de estudios-, y que también ayude a tomar la decisión”. “¿El formato de la consulta?, Todavía está en proceso de conversación, pero debe llegar a las 32 comunas de la Araucanía, que sea representativa de la región y que involucre al mundo urbano y rural. (...) Podría ser vía telemática y, por otra parte, poder habilitar lugares donde la gente pueda ir a votar”, destacó.

Aunque la medida aún debe ser socializada a todos los ediles agrupados en la Amra, la autoridad regional indicó que “en las comunas donde existen mayores problemas de seguridad, los alcaldes están disponibles” y añadió que “yo me atrevería a decir que (la idea de realizar una consulta) es algo bastante transversal en los alcaldes de la región”.

El gobernador cerró afirmando que, aunque la consulta no alcance a realizarse antes del 11 de noviembre, y eventualmente el Congreso rechace una posible solicitud presidencial de extender el plazo, “esperaría que se haga de igual forma, porque de todas maneras es un insumo totalmente valioso para la toma de decisiones en el futuro”.

Presidente de la Amra: “El gobierno debe responder en 24 horas”

Unos de los principales apoyos a la idea de la consulta ciudadana lo aporta el alcalde de Cunco y presidente de la Asociación de Municipalidades Región de la Araucanía (Amra), Alfonso Coke, quien indicó a La Tercera que el problema de la violencia en La Araucanía “no se va a solucionar en 15 o 30 días. Todos los ciudadanos tienen derecho a opinar y debemos utilizar los diferentes medios de esta consulta -internet y otros- para llegar a la mayoría de los ciudadanos de la región, porque ellos tienen mucho que decir”, destacó.

En este sentido, relevó la urgencia de una respuesta desde el Ejecutivo a la propuesta. “El gobierno debería responder en 24 horas, si esto es urge, esto es emergencia, por lo tanto no se puede dilatar. Si el gobernador (Rivas) ingresó el documento hoy (miércoles), ya mañana (jueves) debería estar la respuesta, porque son cosas que no pueden esperar”.

Agregó que este jueves “nos vamos a juntar con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, acá en Temuco, con el gobernador y los alcaldes, y ahí vamos a conversar el tema”.

Sin embargo, el alcalde Coke -quien también durante este jueves dará a conocer al resto de los alcaldes de la región los alcances de la idea- indicó que la solución del problema en la zona “no pasa por tener un estado de excepción, pasa por hacer un trabajo en conjunto con todas las autoridades de gobierno y empezar a planificar estrategias de poder llegar a todas las partes a través del diálogo, buscar soluciones para la delincuencia que estamos viviendo en la Macrozona. Separar los mapuches de la delincuencia, de los narcos, para poder llegar a acuerdos, porque yo creo que mapuches y no mapuches están sufriendo igual este momento en la región”.

“Me gustaría lograr con el gobierno una planificación con todos los alcaldes -que conocen donde está el conflicto y donde ir- para poder buscar la forma de dialogar y buscar una solución pacífica y llegar a un diálogo para la paz y la armonía en la región”, agregó el edil de Cunco.

Respecto del poco tiempo con el que cuentan para implementar la consulta, Coke indicó que “no hay peor cosa que la que no se intenta. Habría que hacerla nomás, la gente está interesada. Habría que dar un plazo estimativo y pasando el 50% de los ciudadanos, esta encuesta marca un parámetro para ver qué es lo que piensa la gente”.

Alcalde de Carahue: “La gente se ve más apoyada con el estado de emergencia”

Otra autoridad comunal que apoya la realización de la consulta es Alejandro Sáez, el alcalde de Carahue, una localidad de la Araucanía que ha sido escenario de alguno de los hechos de violencia más mediáticos de los últimos meses, como el ataque incendiario a una vivienda que causó la muerte del agricultor Hernán Allende y otro registrado la tarde del lunes recién pasado, en el cual cerca de 30 encapuchados prendieron fuego a 10 viviendas y ocho vehículos en un predio de la forestal Casa Blanca.

“Es muy necesario el estado de emergencia acá en la zona, y especialmente en la zona costera, en mi comuna, que es la puerta de entrada de la zona norte a la región, porque la gente que viene a hacer daño acá no es gente nuestra. Yo soy un convencido de que las comunidades nuestras son buenas comunidades, de trabajo, de esfuerzo”, sostuvo el alcalde Sáez.

“Para poder controlar un poco esta situación, es importante que siga el estado de emergencia. Carahue era una comuna tranquila hasta hace un par de años, pero especialmente en 2021 ha habido una ola de delincuencia grande. Y este es un terrorismo declarado, no es solamente delincuencia”, agregó la autoridad comunal.

En este sentido, agregó que con la medida de excepción que rige desde el pasado 12 de octubre en la zona, “la gente se ve más tranquila, más apoyada”

“Nosotros en Carahue tenemos una subcomisaría, por lo tanto una muy baja dotación de carabineros, y cuando la gente ve más resguardo policial, que están los militares, se ve más apoyada y segura. Yo creo que tenemos el deber legal de darle seguridad a nuestra gente y la consulta es una de las formas que estamos solicitando” en pos de este objetivo, destacó.

“Esto no va a terminar con 15 días más de estado de excepción. Esto va a seguir, por lo tanto es conveniente que se haga una consulta regional, que se diga la verdad de lo que está ocurriendo acá, porque a veces se le baja el perfil. A veces se dice que no es terrorismo y esto es terrorismo, no podemos cambiarle el nombre. Es bueno que la gente hable”, cerró el edil de Carahue.