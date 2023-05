Gobierno responde a isapres tras críticas por ley corta: “Aquí hay un fallo de la Corte Suprema y en Chile los fallos se cumplen”

Luego de que desde la Asociación de Isapres calificaran esta jornada como un “engaño” el proyecto de ley corta ingresado por el Ejecutivo, al afirmar que la iniciativa “disfraza un cierre por secretaría del sistema”, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, afirmó que tales declaraciones son “ofensivas e infundadas” y recordó que el actual escenario que enfrentan las aseguradoras privadas “no es un problema que haya generado el gobierno”.

Cabe recordar que este martes el gobierno ingresó el proyecto de ley corta para viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, que en total suman $ 1.112.615 millones, es decir, más de US$ 1.400 millones.

“Aquí lo que hay es un fallo de la Corte Suprema, y la Corte ha determinado que las isapres tienen que devolver estos recursos y los fallos en Chile se cumplen”, sostuvo Elizalde en declaraciones a 24H.

Más aún, destacó que “entendiendo el contexto complejo para las propias instituciones, entonces el gobierno ha presentado un proyecto de ley, pero es muy importante señalar que este no es un problema que haya generado el gobierno en absoluto. Y, por lo tanto, cuando el gobierno presenta un proyecto de ley para generar mejores condiciones para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, declaraciones de esta naturaleza son infundadas e injustas”.

“Lo que ha hecho el gobierno es actuar con responsabilidad respecto de un problema que no generó el propio gobierno”, recalcó. “El proyecto lo que establece es, precisamente, mejores condiciones para el cumplimiento del fallo, pero insisto, aquí el fallo ha señalado que son las isapres las que no cumplieron en su momento con la tabla de factores respectivos, y por tanto tienen una deuda con sus afiliados”.

“Lo que plantea el gobierno es una solución legislativa para generar mejores condiciones, pero que cada uno se haga cargo de su propia responsabilidad”, agregó Elizalde.

Consultado por las afirmaciones de las isapres de que el gobierno busca con este proyecto terminar con el sistema privado de salud, Elizalde se preguntó: “Si eso fuera la supuesta voluntad del gobierno, entonces, ¿por qué se presentó el proyecto de ley? Porque en Chile los fallos se cumplen. Tenemos que respetar la autonomía de los distintos poderes del Estado y más aún las resoluciones de la Corte Suprema”, enfatizó.

Comunicado del Minsal

En tanto, mediante un comunicado emitido desde el Ministerio de Salud, el Ejecutivo lamentó las declaraciones de la agrupación.

“El gobierno ha mostrado su permanente disposición al diálogo con todos los actores y ha desarrollado un trabajo abierto y transparente para encontrar la mejor solución que permita dar cumplimiento al fallo de la Excelentísima Corte Suprema”, indicaron desde el Minsal.

En este sentido, recordaron que “las isapres estuvieron invitadas a participar y presentar sus propuestas. La Constitución obliga al Ejecutivo a acatar los fallos sin poder modificarlos. En este sentido, el proyecto de Ley presentado recientemente al Congreso tiene por objetivo crear el marco jurídico necesario para que la Superintendencia de Salud pueda dar cumplimiento a los resuelto por la Excma. Corte Suprema”.

“La propuesta reconoce el impacto de la jurisprudencia en el sistema de salud. Por ello, establece la gradualidad de la implementación de los distintos elementos del fallo, permitiendo la aplicación de la reducción en la cotización de salud de las personas y estableciendo un procedimiento para las devoluciones de los cobros en exceso. Asimismo, asegura la continuidad del acceso a las atenciones de salud de los beneficiarios del sistema privado y moderniza Fonasa, lo que se traduce en la protección de las personas y la estabilidad del sistema. Lo que corresponde ahora es continuar la discusión en el Congreso con altura de miras y voluntad, tal como lo han expresado los parlamentarios y otros actores claves”.

En este sentido, finalizan el comunicado realizado una invitación a la Asociación de Isapres a “sumar propuestas a este proceso”.

Superintendente de Salud: “Las condiciones que plantea el proyecto son mejores que las anteriores”

En tanto, sobre las mismas críticas de la Asociación de Isapres, en las que acusaron al gobierno de presentar una “indolencia absoluta” con los beneficiarios del sistema, el Superintendente de Salud, Víctor Torres, también salió a responder, señalando que si hubiese indolencia de parte del gobierno no se habría presentado la iniciativa parlamentaria y el fallo de la Corte Suprema “se habría aplicado de una forma mucho más compleja”.

En declaraciones a CNN, Torres destacó que la voluntad del proyecto de ley “es poder otorgar mejores condiciones de cumplimiento del fallo, no distorsionarlo, no modificarlo, porque eso no se puede hacer”.

Sobre la crítica de las isapres respecto de que el proyecto no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, Torres fue enfático.

“Si nosotros hubiésemos implementado el fallo inmediatamente, tal como lo dice la Corte, con las atribuciones que hoy tiene la Superintendencia, claramente eso hubiese generado un impacto mucho mayor. Yo quiero insistir en que las condiciones que plantea este proyecto de ley son mejores que aquellas que se generaron antes de su presentación”, destacó.