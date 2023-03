Insulza (PS) dice que “está pendiente” mea culpa del Presidente Boric y figuras de gobierno por expresiones contra Carabineros

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigió ayer disculpas públicas del Presidente Gabriel Boric a Carabineros por antiguos dichos que actuales personeros de gobierno formularon en contra de la institución uniformada.

A esa petición se sumó esta jornada el senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza, exministro del Interior e integrante de la comisión permanente de Seguridad Pública de la Cámara Alta.

“Yo, efectivamente, creo que eso está pendiente. He leído las declaraciones. Camila Vallejo dice ‘hoy día estamos gobernando’... otra cosa es con guitarra ¿no? Pero yo creo que esto requiere decir: ‘mire sí, yo me equivoqué, en realidad esto no debí haberlo hecho nunca’”, sostuvo el senador en entrevista con radio Infinita.

Insulza hizo alusión a una vocería que hizo en La Moneda el lunes la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. Ante el acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso para avanzar en la agenda antidelincuencia, la ministra hizo un llamado al trabajo colaborativo.

“Ahora la prioridad del país es ponernos de acuerdo en materia de seguridad, no nos sirven las peleas políticas, a nadie le sirven las peleas políticas, con excepción, probablemente, de los delincuentes. Por eso el llamado es a la colaboración, no a la división, a la humildad y no al aleccionamiento, a la ayuda y no a los ataques”, expresó.

Consultada por las dudas sobre la voluntad del gobierno de avanzar en protección a las policías, por expresiones y votaciones del propio Presidente Gabriel Boric y figuras de su gabinete cuando eran diputados, Vallejo recalcó que la voluntad de resolver y dar respuesta a la crisis de seguridad “no son solamente palabras”.

“El país ha cambiado, el Congreso es otro y hoy nos toca gobernar”, aseguró la vocera.

Matapacos

En una carta que hicieron llegar los diputados UDI a La Moneda, señalaron que es “bastante evidente que la horadación de Carabineros también vino de parte de las autoridades y figuras políticas que, sin medir ninguna consecuencia futura, atacaron de manera sistemática a la institución, exigiendo reiteradamente su refundación e, incluso, incitando a la violencia por medio de símbolos y representaciones que atentaban contra la integridad de los funcionarios, como la figura denominada ‘Negro Matapacos’”.

El símbolo aludido es la representación de un can ya muerto que acompañaba marchas estudiantiles hace más de una década.

Insulza, también abordó la figura del perro que surgió durante el estallido social y apuntó a una “mala propaganda” contra Carabineros. “Ayer en el Estado Monumental cuando se tocaba el réquiem para Carabineros, con cornetas para la sargento (Rita) Olivares, hubo gente que pifió, hubo gente que gritó, hubo gente que no guardó silencio”, remarcó.

“Entonces qué hacemos con eso, qué hacemos con la mala propaganda y la mala leche a la policía”, le consultaron en la entrevista radial.

Ante la pregunta respondió que “para empezar prohibimos algunas manifestaciones, ¿Qué es esto del ‘perro Matapacos’? Yo cuando lo vi me causó horror, estas cosas deben estar sancionadas”. Mientras que desde la oposición, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei criticó en conversación con Radio Agricultura que el Frente Amplio y el Partido Comunista “romantizaron la figura del Matapacos. Los ‘pacos’ eran lo peor que había”.