Isapres: Vallejo afirma que están disponibles a “modificar” la ley corta, pero insiste en que no van a permitir que haya “perdonazo”

En medio de la crisis de las isapres, este jueves, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, insistió en que no van a “permitir que haya perdonazo o que terminemos pagando con los impuestos de todos los chilenos una especie de salvataje, sea un 100% o cierto porcentaje”.

La vocera, fue consultada sobre si están disponibles a modificar o eliminar algunos elementos de la ley corta que busca cumplir con el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras privadas a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.

“Siempre estamos disponibles a modificar elementos de nuestras propuestas, (...) por cierto que el gobierno va a estar disponible para eso porque lo ha estado en otras oportunidades”, respondió en Radio Infinita.

Vallejo recalcó que lo importante cuando se hacen estas modificaciones “es que no se termine distorsionando el sentido de una solución a esta crisis, y el sentido es no abrir paso a nada que habilite un incumplimiento del fallo de la Corte Suprema”, y añadió que otro poder del Estado -el Congreso- no puede incumplir una sentencia.

Asimismo, enfatizó en que las propuestas para superar esta crisis deben dar “certidumbre a los usuarios”, y además que “no posibiliten una crisis o inestabilidad al sistema”.

Respecto al proyecto alternativo de la oposición, sostuvo que “lo que hace es que los usuarios terminen pagando la deuda, no nos parece que a través de una Reforma Constitucional se termine incumpliendo una sentencia de otro poder del Estado”.

“La Asociación de Isapres no han planteado aún soluciones o propuestas, todavía estamos a la espera de las propuestas”, finalizó la secretaria de Estado.