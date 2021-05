Jesuitas realizan acto reparatorio a víctimas de exsacerdote Jaime Guzmán: “Pedimos perdón por la ceguera que tuvimos y por haber normalizado conductas que estaban dañando a niños”

A través de un video de 9 minutos y 46 segundos la Compañía de Jesús en Chile realizó un acto de reparación a las víctimas del exsacerdote Jaime Guzmán.

El material audiovisual fue subido la tarde de este viernes a la página web oficial de los jesuitas y permanecerá en dicho sitio hasta el domingo.

El acto se efectuó dos días después de que La Tercera PM informara de la “transacción” a la que llegaron cuatro víctimas del exreligioso con la Compañía de Jesús. En dicho acuerdo, se estableció una compensación económica de $15 millones para cada uno -muy lejos de los 120 millones que solicitaban por concepto de daño moral-, lo que fue protocolizado en un acuerdo ingresado ante la Notaría de Santiago de Nancy de la Fuente.

De esta manera se puso fin al juicio civil por abusos que el grupo de exalumnos del Colegio San Ignacio del Bosque, presentó el pasado 10 de agosto de 2020 en contra de la orden religiosa.

Es así como en el inicio del video, María de los Ángeles Solar, directora del Centro de Prevención de Abusos Sexuales y Reparación (CPR), de la Compañía de Jesús, entregó un detalle pormenorizado de todas las sanciones que fueron aplicadas a Guzmán tras confirmarse las acusaciones por abusos.

Una de ellas fue la dimisión del estado clerical y la expulsión de la Compañía de Jesús de Jaime Guzmán Astaburuaga, que fue decretada por el Papa Francisco el 14 de enero de 2021.

Posterior a ello tomó la palabra el provincial jesuita en Chile, el sacerdote Gabriel Roblero, quien pidió perdón a las víctimas de los abusos de Jaime Guzmán.

“Quiero pedir públicamente perdón a las víctimas de abuso de Jaime Guzmán. Les pido perdón a nombre de la compañía de Jesús, a los denunciantes y sus familias, por la ceguera que tuvimos y porque no supimos abordar sus denuncias en el momento oportuno, ya que no hay ningún contexto que justifique los abusos. Les pido perdón por el dolor no solo causado por Jaime, sino porque no fuimos capaces de darnos cuenta antes y detener lo que estaba ocurriendo y por haber normalizado conductas que estaban dañando a niños y adolescentes”, dijo en el video subido al sitio oficial de los jesuitas.

En un punto de prensa posterior, consultado específicamente sobre las conductas que habían normalizado, Robredo explicó que tenían que ver “con las fotos que sacaba Jaime Guzmán de los niños en la piscina. Esas conductas para nosotros son inaceptables y con este aprendizaje que hemos realizado estamos estableciendo protocolos de alto estándares de prevención en nuestras obras como colegios y parroquias. Todo lo que tenga que ver con tratamiento a menores de edad es lo que hoy nosotros tenemos que prevenir para crear ambientes seguros”.

El religioso dio cuenta además de las medidas que como congregación han adoptado para prevenir que este tipo de hechos de vuelvan a producir en el futuro. “Pensamos que estamos avanzando en la dirección correcta, estamos haciendo un trabajo profundo que nos permitirá contar con la acreditación de Praesidium consultora internacional experta en prevención de abusos”, indicó.

Reparación a víctimas

Consultado por el acuerdo al que se arribó con las víctimas los jesuitas se mostraron conformes.

“Estamos muy conformes con los términos de este acuerdo y creemos que fue un muy buen resultado”, dijo Solar.

Mientras que Robredo indicó que “poniendo a las víctimas, a los denunciantes, en el centro quedamos satisfechos porque hemos esclarecido la verdad y esto nos permite reparar y en este sentido, también estamos haciendo todos los esfuerzos para que hechos que la investigaciones han encontrado verosímiles (...) nosotros estamos empezando a hacer un camino que hechos así no vuelvan a ocurrir”.

Por otro lado, Robrero también informó que durante este tiempo han logrado llegar a acuerdo con más de 30 víctimas de abusos.

“Hemos llegado a acuerdos de reparación simbólica y material con más de 30 víctimas. Tenemos el deseo de contribuir a reparar el dolor causado y de hacer todo lo posible para que actos como los ocurridos no se vuelvan a repetir jamás”, dijo el provincial jesuita.

Consultados los representantes de la Compañía de Jesús respecto a los acuerdos alcanzados y los montos involucrados en ellos, pero no se entregaron mayores detalles sobre dicho punto.

“El contenido de los acuerdos a los que nosotros hemos llegado con las víctimas es parte de los acuerdos dialogados directamente con ellas y nosotros no nos vamos a referir públicamente a ese contenido”, indicó la directora del CPR.

Para agregar que “lo que sí podemos decir es que han sido muchos más de 30 los procesos que se han llevado con distintas víctimas porque no todos los procesos de reparación necesariamente incluyen una reparación económica”.

“Los procesos de reparación son procesos integrales que tratan de abordar la reparación desde las distintas aristas que permiten ayudar a las personas que han sido víctimas de este tipo de abusos a ir sanando las heridas, las consecuencias de estos dolorosos hechos que han sufrido, por lo tanto, han sido mucho más los procesos y la verdad es que han sido cada uno de ellos conversados y dialogados directamente con cada una de las víctimas y tratar de acoger todas las necesidades que van apareciendo por parte de ellas, obviamente ajustándolo a lo que son nuestras posibilidades como institución”, concluyó.