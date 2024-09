“Muchísimas gracias por todo el apoyo. Se han pasado (...). Un gran abrazo”. Ese mensaje envió la noche del jueves por WhatsApp el exministro del Interior, Andrés Chadwick. El exsecretario de Estado lo hizo en medio de la polémica por el caso Audio en el que se ha visto vinculado por su relación de amistad con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva.

Chadwick mandó el texto al grupo que comparte con los exministros y excolaboradores más estrechos del expresidente Sebastián Piñera, donde rápidamente recibió respuesta de apoyo por parte de Cristián Larroulet, Enrique Paris, Joaquín Lavín -entre otros-, quienes le mandaron ánimo para enfrentar la controversia.

Y es que uno de los denominados coroneles de la UDI, el miércoles tuvo que romper, por segunda vez, el silencio ante la opinión pública. Ya lo había hecho, el pasado 20 de agosto, tras conocerse las transferencias a su cuenta provenientes de su amigo Hermosilla. Pero ahora la información lo ligaba más estrechamente a STF Capital, propiedad de los hermanos Sauer: Chadwick, según publicó La Tercera, se puso en contacto en abril de 2023 con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para interceder por la empresa que ya era defendida por Hermosilla y Leonarda Villalobos.

“Se me solicitó realizar la consulta que se informa, meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes, obteniendo del sr. Iglesias una respuesta muy clara en el sentido de que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión. Las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a ley de lobby. No tuve ningún contacto -ni antes ni después- con ninguna persona relacionada con STF. A la fecha de ello, como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno”, sostuvo en la respuesta que envió a este medio.

Esa misma aclaratoria, de hecho, fue la que compartió en el grupo de WhatsApp. Junto con eso, agradeció el apoyo que ha recibido en los últimos días. Y es que el exsecretario de Estado ha recibido varios llamados y mensajes de respaldo, en momentos en que ha continuado sus labores en la sede de Huechuraba de la Universidad San Sebastián.

Ahí, desde el fallecimiento del abogado Luis Cordero Barrera, Chadwick asumió su puesto como presidente del directorio de la casa de estudios.

Se encontró, por ejemplo, en un avión de Santiago a Concepción con la extimonel de la UDI Jacqueline van Rysselberghe hace algunas semanas. Pudieron conversar durante el trayecto de poco más de una hora que dura el vuelo. El senador Iván Moreira (UDI) contó que le escribió de forma más privada: “Estimado amigo: cuenta con todo el apoyo. Un fuerte abrazo”.

Aunque el extitular de Interior aún tiene calidad de testigo, y el grueso de las dirigencias de Chile Vamos lo ha defendido, la situación ha enredado el relato que hasta hace algunos días sostenía la coalición en pleno y distintas voces del bloque se han sumado a presionar para que Andrés Chadwick explique con detalle cuál era su relación con el cuestionado abogado.

En el sector aclaran que, pese a las presiones y a que han aumentado los antecedentes que afianzan las dudas sobre cómo operaba Hermosilla, el exministro Chadwick no profundizará en el caso hasta que no sea llamado a declarar en la investigación, pese a que varios esperan que sí lo haga. Por el momento, su defensa legal está en manos del abogado Samuel Donoso y ha solicitado consejos en términos comunicacionales al analista Gonzalo Cordero.

Dentro de las generaciones antiguas del partido -quienes han estado en contacto directo con Chadwick por estos días- advierten sobre la estrategia débil en la UDI pese a la explícita defensa. Algunos, incluso, prefieren extenderlo más allá y hablar del “piñerismo”, dando cuenta de que la figura del exministro excede las fronteras partidarias.

Allí admiten que la defensa política ha carecido de la iniciativa que ha demostrado el partido en otros momentos críticos, como el caso Spiniak y las acusaciones contra el exsenador Jovino Novoa. Un diseño al debe, y que se hace más necesario todavía -afirman- cuando el oficialismo ha aprovechado la aparición de Chadwick en las comunicaciones de Hermosilla para asestar un golpe al sector en pleno momento electoral.

Sobre el rol que han jugado el timonel UDI, Guillermo Ramírez, y la directiva se habla de una distancia respecto del resto del partido, de una actitud “autosuficiente” y de poca consulta al resto de los dirigentes históricos.

La falta de coordinación, apuntan, ha hecho que la defensa inicial comience a tambalear principalmente por el lado de las bancadas parlamentarias. Y si bien esta semana el llamado de las voces disidentes de Chile Vamos fue a que Chadwick entregara explicaciones, algunos van más allá y comienzan a sugerir que el exministro evalúe suspender su militancia mientras se enfoca en demostrar -tanto en lo judicial como en lo político- que no realizó ni propició irregularidades.

“Los silencios nunca son buenos consejeros en estos casos, siempre es conveniente expresar alguna posición (...). En lo personal, creo que si enfrento una situación compleja, solicitaría la suspensión de mi militancia, confiamos que Andrés va a ponderar el interés del partido”, dice a este medio el senador David Sandoval (UDI).

La postura del senador es compartida, en privado, por algunos diputados de la colectividad.

Por lo mismo, cada vez son más en el sector quienes apuntan a que Chadwick se encuentra en una encrucijada:si mantiene su estrategia del silencio podría perjudicar a la derecha -y en particular al legado de Sebastián Piñera, en alza tras el fallecimiento del exmandatario-, pero si habla podría mermar su propia defensa jurídica.

La inquietud por el costo electoral

La primera en marcar un matiz respecto a la defensa cerrada del bloque al exministro fue la jefa de bancada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón. El jueves, en entrevista con La Tercera, profundizó en sus dichos.

“Necesitamos saber cuál es realmente la relación con Hermosilla: si es de amistad, si es profesional o si Hermosilla es un fanfarrón y lo ocupa a él (Chadwick) como una “muletilla” para darse más importancia (...). Yo, al menos, siempre lo he considerado una persona correcta, pero hoy somos las personas que no somos del círculo tan cercano a él quienes estamos dando explicaciones y uno ve cómo se van afectando las campañas”, afirmó.

El diputado Álvaro Carter (ind. UDI) también lo conminó a dar “una prueba de blancura”.

“Él debería hablar. Estas defensas que están haciendo parlamentarios y no estar hablando él, creo que no corresponde (...). Es necesario para avanzar en una paz social y tranquilizar al país. Creo que hay que ser realmente patriota en estos casos y dar la cara”, señaló en Radio Agricultura.

Entre sus propias filas, el diputado Henry Leal (UDI) advirtió que “es pertinente revisar si esto nos está afectando o no políticamente. Tengo la impresión de que esto sí puede tener un costo político para Chile Vamos y en especial para nuestro partido. Entonces, de pronto, una estrategia personal (de Chadwick) puede ser buena, pero no sé si para el colectivo lo sea. Por eso yo creo que él tiene que evaluarlo, él es un hombre prudente”.

La parlamentaria RN Camila Flores hizo lo propio en T13. “La gente de derecha tenemos que ser especialmente rigurosos y firmes y duros con los propios. Si nosotros queremos dar una señal verdadera de que estamos en contra de la corrupción, que no vamos a permitir pitutos, amiguismos, tráfico de influencias (...), tenemos que partir dando el ejemplo y yo espero que Chadwick en lo seguido y ojalá lo antes posible pueda aclarar esta situación”, puntualizó.

Flores ahondó con este medio que “lamentablemente el gobierno ha ido instalando exitosamente que este es un tema asociado a nuestro sector, lo cual es una mentira, un error brutal, pero lo han hecho exitosamente y no podemos nosotros asumir ese costo, aunque sea mentira, porque aquí hay implicancias para la derecha y para la izquierda, pero nosotros no podemos asumir ese costo, sobre todo porque estamos enfrentando un periodo de elecciones. Nuestros candidatos no merecen esa asociación”.

En Chile Vamos, en todo caso, hay otras voces que en privado han manifestado su preocupación por el diseño de Chadwick para enfrentar el caso. En esa misma línea estarían los parlamentarios Bernardo Berger (ex-RN, hoy independiente), Juan Carlos Beltrán (RN), Cristián Labbé (UDI) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI), entre otros.