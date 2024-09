Ossandón, Carter y Flores: voces de Chile Vamos emplazan a Chadwick a referirse a su vínculo con Hermosilla

Distintos personeros políticos de Chile Vamos han emplazado al exministro del Interior Andrés Chadwick, para que aclare directamente su relación con el abogado Luis Hermosilla, en el marco del caso Audio, lo que ha encontrado eco en algunos diputados del conglomerado.

Los emplazamientos desde la oposición ocurren luego de lo informado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que reconoció que Chadwick intercedió por la empresa STF Capital -de propiedad de los hermanos Sauer que era defendida por Hermosilla- para levantar suspensiones por incumplimiento a algunas exigencias normativas y legales.

Ante lo anterior, Chadwick, aseguró a La Tercera que “se me solicitó realizar la consulta que se informa, meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes, obteniendo del Sr. Iglesias una respuesta muy clara en el sentido que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión. Las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a Ley de Lobby. No tuve ningún contacto -ni antes ni después- con ninguna persona relacionada con STF. A la fecha de ello, como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno”.

Sin embargo, la respuesta no ha dejado satisfechos a todos en Chile Vamos, desde donde ven que el caso puede afectar las aspiraciones electorales del conglomerado en octubre próximo y también en las presidenciales de 2025.

Foto: Raul Zamora/Aton Chile

Camila Flores (RN)

Durante esta tarde, la diputada Camila Flores (RN), abordó la situación de Chadwick, asegurando que el exministro debe dar una explicación, debido a la afectación en plena campaña para Chile Vamos.

“Sobre todo por personas de nuestro sector, yo creo que tenemos que ser especialmente implacables con ellos y en ese sentido no podemos tener defensas institucionales o corporativas de ninguna persona ni ninguna institución. Acá da lo mismo quién sea, el cargo que haya ocupado, la valoración personal, si a uno le cae bien o mal. Acá lo importante es que la verdad se sepa y que si hay sanciones que aplicar, se apliquen”, inició la parlamentaria en conversación con T13 en Vivo.

En ese sentido, añadió que “no podemos generar un manto de impunidad respecto de nadie” y agregó que “la gente de derecha tenemos que ser especialmente rigurosos y firmes y duros con los propios. Si nosotros queremos dar una señal verdadera de que estamos en contra de la corrupción, que no vamos a permitir pitutos, amiguismos, tráfico de influencias (...) tenemos que partir dando el ejemplo y yo espero que Chadwick en lo seguido y ojalá lo antes posible, pueda aclarar esta situación”.

La diputada Camila Flores (RN) visitó en la cárcel al excapitán Maturana. Foto: Aton

“Su silencio (de Chadwick) le está generando a nuestro sector un daño tremendo”, señaló la diputada por el distrito 6, de la Región de Valparaíso. “Yo espero que Chadwick o quien sea, del color político que sea (...) en el fondo entiendan que le generan un daño a los políticos que ya estamos bastante golpeados por la opinión pública y que salgan a aclarar y el que nada hace nada teme”, sostuvo la legisladora.

“Somos nosotros los que estamos en la calle, poniéndole la cara a la gente, pidiéndole una cuota de confianza en lo candidatos que estamos presentando y que obviamente te dicen ‘bueno y ¿qué está pasando con esto?’”, afirmó Flores. La parlamentaria emplazó que “creo que sería muy muy positivo que salgan a hablar los que tengan que tengan que hablar y obviamente esos son las personas que están siendo nombrados todos los días. Todos los días se están incorporando elementos nuevos a esta conversación y a este problema, por lo tanto, ¿qué mejor de disipar las dudas?”.

Álvaro Carter (UDI)

Previamente, desde la UDI, el diputado Álvaro Carter también pidió que el exsecretario de Estado “dé la cara” por el caso Audio.

“Claramente él debería hablar. Estas defensas que están haciendo parlamentarios y no estar hablando él, creo que no corresponde. Si él, y así lo ha dicho la fiscalía hasta ahora, es inocente, que hable. Necesitamos que entregue, no por un comunicado, sino que dando la cara, su versión”, señaló Carter en Radio Agricultura.

El diputado Álvaro Carter (UDI)

En ese sentido, añadió que “hoy necesitamos una prueba de blancura necesaria para avanzar en una paz social y tranquilizar al país. Creo que hay que ser realmente patriota en estos casos y dar la cara”.

Ximena Ossandón (RN)

Con todo, la voz más enérgica al respecto dentro de Chile Vamos, la ha manifestado la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, quien lleva varias jornadas pidiendo que Chadwick aborde directamente la polémica.

En entrevista con La Tercera sostuvo que “llevamos muchos días dando explicaciones sobre hipótesis, supuestos, cosas que no sabemos. Nosotros estamos en campaña, apoyando a nuestros concejales, a nuestros alcaldes y el tema se transforma en algo recurrente. Ojalá fuera la persona involucrada la que dé la explicación y no seamos nosotros”.

Pese al pronunciamiento de Chadwick respecto a dos aristas del caso Audio (pagos de Hermosilla por “trabajos jurídicos” y las gestiones ante la CMF), Ossandón afirmó que “esos comunicados se agradecen, algunas luces nos han dado, pero necesitamos saber cuál es realmente es la relación con Hermosilla: si es de amistad, si es profesional o si Hermosilla es un fanfarrón y lo ocupa a él (Chadwick) como una “muletilla” para darse más importancia (...). Yo al menos siempre lo he considerado una persona correcta, pero hoy somos las personas que no somos del círculo tan cercano a él quienes estamos dando explicaciones y uno ve cómo se van afectando las campañas. Uno pueda aceptar que hay una estrategia, pero la estrategia también tiene que pensar en el sector, en las candidaturas, en los líderes del sector que el día de mañana van a la presidencial”.