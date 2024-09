El lío que se armó en la DC tras la llegada de Frei a Libertad y Democracia

La integración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el grupo Libertad y Democracia, fundado por Sebastián Piñera, remeció a la Democracia Cristiana (DC). Para el partido de centroizquierda -en que milita el expresidente- no pasó desapercibido que uno de sus rostros más reconocidos, que ocupó el sillón presidencial entre 1994 y el 2000, hoy se posicione junto a líderes de la derecha y centroderecha de países hispanohablantes.

Con su entrada al foro, Frei dio un nuevo paso que dejó en un pie incómodo a la DC, que hoy mantiene un pacto electoral con la alianza que sustenta el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Anteriormente, el exjefe de Estado marcó diferencias importantes con el partido, como cuando se pronunció por el “Rechazo”, en 2022, y por el “A favor”, en 2023.

Foto: Mario Téllez / La Tercera

Actualmente, dos militantes -Rodolfo Seguel y Juan Manuel Sepúlveda- solicitan que Frei sea llevado al tribunal supremo de la DC por apoyar a un candidato a alcalde independiente en Osorno.

Consultado por este medio, Seguel reconoció estar molesto, aunque descartó la posibilidad de pedirle al tribunal que se pronuncie. “No quiere terminar siendo el tipo que vive pidiendo renuncias. Lo he hecho dos veces en el caso de Frei. Creo que no lo volveré a hacer nunca más por nadie”, afirmó.

Sin embargo, el exdiputado reveló que “apenas recibí la información (sobre el ingreso), se la hice llegar a la mesa del partido -encabezada por el diputado Alberto Undurraga-. Espero que ellos tomen una decisión y que no seamos las bases las que tengamos que estar permanentemente haciendo peticiones. La conducta y la disciplina lo ven ellos”.

Y agregó: “Con Eduardo no tengo nada en lo personal. Esta es una cuestión política. Estoy cansado, molesto de todo lo que ha ocurrido. Yo aprendí a respetar los acuerdos del partido con don Gabriel Valdés. Al partido uno entra convencido de respetar su doctrina”. Tanta es su incomodidad, que reconoció que “estoy mirando otro destino en mi vida política, lamentablemente. No lo he decidido aún, porque estoy conversando con muchos amigos míos”.

El vicepresidente del partido, Gianni Rivera, aseveró que Frei “como expresidente, tiene una cantidad importante de responsabilidades inherentes a su cargo. Me parece muy bien que participe en ellas. Ya está bueno de perseguir cada acción del presidente”. En esa misma línea, el jefe de bancada de los diputados DC, Héctor Barría, planteó que “cuando tenemos sectores obsecuentes con la dictadura de Maduro y vemos a la juventud republicana ensalzando la dictadura de Pinochet, más que nunca tenemos que defender la democracia. De mi parte, valoro que el presidente Frei, con la altura de miras que le caracteriza, forme parte de estos espacios”.