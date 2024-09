¿Y qué hará Chile Vamos ahora? Nuevos antecedentes de Andrés Chadwick en caso Audio enredan relato de la coalición

La última vez que el exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI) se refirió públicamente a uno de los antecedentes del caso Audio que lo involucra fue el pasado 20 de agosto, a propósito de las transferencias provenientes de su amigo, el penalista -hoy en prisión preventiva- Luis Hermosilla. En un escueto comunicado de tres párrafos puntualizó que los dineros “corresponden a pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por mi persona desde el momento en que acordamos con el abogado Hermosilla conformar una comunidad de techo a comienzos de 2020″.

Eso, hasta este miércoles. Ayer La Tercera publicó un antecedente inédito: la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó la semana pasada al Ministerio Público que Augusto Iglesias, uno de sus consejeros y ex autoridad en el primer gobierno de Piñera, reconoció haber recibido una llamada telefónica de Chadwick para interceder por STF Capital, empresa de los Sauer que era defendida por Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Es el primer antecedente concreto que se conoce de una gestión realizada por la exautoridad en el caso.

De forma escrita, Chadwick explicó a este medio de comunicación que “se me solicito realizar la consulta que se informa, meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes, obteniendo del Sr. Iglesias una respuesta muy clara en el sentido que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión. Las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a Ley de Lobby. No tuve ningún contacto -ni antes ni después- con ninguna persona relacionada con STF. A la fecha de ello, como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno”.

A nivel político, en su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI) -y Chile Vamos como bloque- habían mantenido una línea de defensa clara: con llamados a respetar la presunción de inocencia y a dejar que la justicia actúe.

El último blindaje al extitular de Interior ocurrió este lunes y antes del punto de prensa de los timoneles de la coalición -Guillermo Ramírez, Rodrigo Galilea y Gloria Hutt- se sostuvo una breve reunión en la que hubo acuerdo que que aún no existan pruebas de delito en contra de los exministros permite que el sector los respalde, al menos hasta que los tribunales entreguen nuevos antecedentes.

Frente a lo publicado por La Tercera, el análisis a la interna de Chile Vamos -aseveran- se ciñe a la respuesta del exsecretario de Estado: que su gestión fue parte del ejercicio libre de la profesión como abogado, que los hechos están situados temporalmente fuera del gobierno de Sebastián Piñera y que a fines de mayo, el sumario administrativo en la CMF -a raíz del proceso de supervisión en curso y posterior fiscalización de la CMF a STF Capital- no detectó sobornos a funcionarios, ni entrega de información reservada.

De todas formas, la situación será parte de la tabla en la reunión de las directivas del bloque de este próximo jueves.

El emplazamiento de La Moneda

Sin embargo, y tras la caótica sesión especial del martes por la noche citada para analizar los hechos que involucran al exministro del Interior, el oficialismo ha redoblado su ofensiva contra Chile Vamos para entregar declaraciones que vayan más allá de la defensa.

En conversación con Radio U. de Chile, el titular de Justicia, Luis Cordero, aseveró “como toda persona que está siendo objeto de investigación, se llame Andrés Chadwick o se llame Pedro Pérez, hay presunción de inocencia, por cierto. Pero también hay una dimensión política (...). Políticamente hay una interpelación en la medida que figuras de la oposición que también puedan estar involucradas en aspectos que están vinculados a irregularidades porque en este tema no solo hay irregularidades penales, también las hay para la profesión legal de conflictos de intereses”.

La jefa de bancada RN y vicepresidenta del partido, Ximena Ossandón, ha sido una de las más críticas a la defensa cerrada del bloque a Chadwick. La diputada si bien valoró el pronunciamiento del exministro, sí reconoció que el caso y que figuras del sector estén involucradas ha significado un costo electoral.

“Me parece muy bien que Andrés Chadwick haya sacado un comunicado. Nosotros hemos pedido desde el día uno que se pronuncie porque es muy incómodo estar haciendo evaluaciones sobre supuestos de una persona que es tan respetada, apreciada y querida por el sector como ha sido Andrés. Me parece muy pertinente (...), yo no quiero al menos que pasemos todos los días conversando sobre supuestos, de lo que piensa o dice Andrés Chadwick y se dice que esto puede ser parte de una estrategia... No lo sabemos. Al menos que nos comunique si esto es parte de una estrategia, si va a hablar, si no va a hablar, porque esto nos está afectando (...). Estamos afectando incluso las candidaturas que hoy día están corriendo para nuestros concejales, para nuestros gobernadores, para nuestros alcaldes”.

La parlamentaria deslizó algo que es vox populi dentro de Chile Vamos: que Chadwick ha optado por mantener el silencio en torno al caso y solo salir a replicar aspectos puntuales. No se ha referido, por ejemplo, a su vínculo más personal con Hermosilla. Asesorado legalmente por Samuel Donoso y aconsejado por el analista Gonzalo Cordero, en el sector dicen que el exministro no profundizará en el caso hasta que no sea llamado a declarar -hasta ahora- en su calidad de testigo.

Dentro de su partido, el diputado Jorge Alessandri salió en defensa de la exautoridad.

“Hasta ahora, Chadwick ha ido presentando una declaración para cada caso o para cada chat y hasta ahora las dos que ha presentado a mí me hacen sentido. La primera respecto a las boletas y la segunda respecto al llamado a la CMF cuando ya no era ministro. No llama para acelerar o quitar una multa o una prohibición de funcionar, sino que llama para averiguar sobre el proceso administrativo”, aseguró.