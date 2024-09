“No hay ningún antecedente adicional”: Chile Vamos vuelve a blindar a Andrés Chadwick

“Hace tres semanas que no hay ningún antecedente adicional respecto de Andrés Chadwick y, hasta donde yo sé, no hay ninguna investigación abierta y de las cosas que hemos conocido no hay ningún delito. Por lo tanto, dado a que no ha cambiado nada, nosotros estamos a la espera de lo que determinen los tribunales”.

Con esas palabras el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se volvió a referir a la situación del exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI), quien apareció mencionado en el marco del caso Audio, donde uno de sus íntimos amigos, el abogado Luis Hermosilla -quien se encuentra en prisión preventiva- es de los principales investigados.

“Luis Hermosilla ha dicho en su WhatsApp que tenía contactos con todo el mundo. Decía que tenía contactos con personas de derecha, con personas de izquierda, con jueces, con fiscales, con presidentes de bancos (...). Lo que la justicia va a tener que determinar es a quién efectivamente llamó o hizo algún favor y qué casos eran simplemente fanfarronería”, indicó el parlamentario gremialista, quien antes ya había defendido al exministro. “Conozco a Andrés Chadwick. Confío absolutamente en su integridad”, dijo hace unas semanas.

Las palabras de Ramírez se dieron durante este lunes en el marco de un punto de prensa que sostuvieron los tres presidentes de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli). Y si bien el objetivo de la pauta era respaldar a dos candidatos de Demócratas de cara a las elecciones municipales, los timoneles de la coalición sabían que iban a tener que referirse a las distintas aristas del caso que, además de Chadwick, involucran también al exministro Felipe Ward (UDI).

Así, previamente, Ramírez y los timoneles de RN y Evópoli, Rodrigo Galilea y Gloria Hutt, coordinaron una bajada para responder respecto la situación de los exsecretarios de Estado, instancia en la que si bien se acordó mantener la línea de respaldo, se recalcó que eso solo hasta que no aparezcan antecedentes que cambien en el escenario. En ese caso, agregan las mismas fuentes, la línea que tiene que reforzarse es la de que se “investigue caiga quien caiga”. Esto, siguiendo el planteamiento trazado por la abanderada UDI, Evelyn Matthei.

Hasta ahora, la UDI, principalmente, ha optado por defender a Chadwick, uno de los denominados “coroneles” del gremialismo. De hecho, en la reunión que la directiva sostuvo el lunes pasado, se acordó defender a los militantes que se vean involucrados.

En ese sentido, fuentes conocedoras de esa conversación aseguran que se coincidió en que el hecho de que todavía no existan pruebas de delito en contra de los exministros permite que el sector los respalde, al menos hasta que los tribunales entreguen nuevos antecedentes. En esa línea, se recalcó la importancia de mantener la presunción de inocencia de los involucrados y dejar que el Ministerio Público avance con la investigación.

Por lo mismo, Ramírez no fue el único en defender a Chadwick, sino que a sus palabras también se sumó Galilea, quien al ser consultado por sus declaraciones previas sobre el exministro -en las que aseguró que lo conocía “y nunca lo he visto hacer algo que merezca ninguna recriminación moral”- ratificó su postura.

“Aquí hay gente interesada en vincular al abogado Hermosilla a ciertas personas y ciertos partidos. La verdad de las cosas es que si se revisa con atención, las actuaciones reprochables del abogado Hermosilla se dan en un entorno muy amplio, de muchos partidos políticos y de muchos dirigentes (...). Por lo tanto, acá yo pido mirar el problema profundo. No puede haber tráficos de influencia indebidos, sea con quien sea”, aseguró el senador.

Y agregó que “los partidos de Chile Vamos y RN, en particular, no hacen ningún silencio (...). Si es que la justicia considera que una persona u otra persona, junto con el abogado Hermosilla, hicieron cuestiones indebidas, por supuesto que esas personas deben concurrir y deben presentarse a los tribunales”.

Esa línea fue compartida por Ramírez, quien reiteró que “no vamos a defender a nadie que tenga alguna conducta que sea ilegal. Mientras tanto, así como lo hemos hecho con personas creo yo que han sido injustamente mencionadas como Álvaro Elizalde o Ana Lya Uriarte, nosotros pedimos también que la presunción de inocencia sea para todos”.

“Lo que nosotros hemos dicho es que respecto a los nombres que ha salido, probablemente hay nombres que están involucrados en algo y probablemente, hay nombres que han salido a la luz pública de manera injusta por el simple hecho de que Luis Hermosilla fanfarroneaba con esos nombres”, agregó el diputado de la UDI.

El parlamentario también fue consultado respecto a si el candidato a la Municipalidad de Santiago, Mario Desbordes (RN), debería salir a aclarar su situación después de que saliera mencionado en un chat que Hermosilla sostuvo con la jueza Ángela Vivanco, quien durante este lunes fue suspendida de su cargo.

Al respecto, aseguró que “yo creo que Mario Desbordes sabe muy bien lo que más le conviene y lo que es bueno para la comuna de Santiago y también para su candidatura, así que estoy seguro de que va a tomar una buena decisión”.

La Tercera se contactó con Desbordes, sin embargo, no hubo respuesta. Desde el entorno del exministro, en todo caso, aseguran que las menciones al candidato por Santiago se dan en el contexto de que, como presidente de RN, se le solicitó ayuda para conseguir los votos para Vivanco, quien en ese entonces era la candidata definida por el gobierno para llegar a la Suprema. Algo que destacan, se encuentran realizando hoy los presidentes de partido para llenar las vacantes del tribunal. En ese sentido, agregan que no tiene chats con Hermosilla ni tampoco algún vínculo en causas judiciales.