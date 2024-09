Ximena Ossandón, jefa de bancada RN: “Necesitamos saber cuál es realmente la relación (de Chadwick) con Hermosilla: si es de amistad, profesional o es un fanfarrón”

Dentro de los diputados, la jefa de bancada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, ha marcado un matiz dentro de Chile Vamos respecto de la defensa del exministro Andrés Chadwick (UDI) y rol en el Caso Audio que hoy tiene en prisión preventiva al abogado Luis Hermosilla: Ossandón respalda la trayectoria del exministro, dice conocer su rectitud, pero advierte que la exposición que ha tenido su sector en la trama judicial tendrá un impacto electoral.

Su postura ya encuentro eco en la UDI: el diputado Álvaro Carter se plegó a su petición. “Él debería hablar. Estas defensas que están haciendo parlamentarios, creo que no corresponden. Si él -y así lo ha dicho la Fiscalía hasta ahora- es inocente, que hable. Necesitamos que entregue, no por un comunicado sino que dando la cara, su versión (...). Creo que hay que ser realmente patriota en estos casos y dar la cara”, dijo en conversación con Agricultura.

La -también- vicepresidenta de RN advierte que “esto es un desangramiento. Van saliendo cosas ‘gota a gota’ y seguimos dando explicaciones”.

¿Cree que es conveniente el silencio del exministro Andrés Chadwick?

Todo depende de cuánto dure el silencio de Andrés Chadwick. Llevamos muchos días dando explicaciones sobre hipótesis, supuestos, cosas que no sabemos. Nosotros estamos en campaña, apoyando a nuestros concejales, a nuestros alcaldes y el tema se transforma en algo recurrente. Ojalá fuera la persona involucrada la que dé la explicación y no seamos nosotros.

El exministro se ha referido a dos situaciones puntuales a través de comunicados, ¿cree que debe explicar de forma más pormenorizada su relación con Luis Hermosilla?

Esos comunicados se agradecen, algunas luces nos han dado, pero necesitamos saber cuál es realmente es la relación con Hermosilla: si es de amistad, si es profesional o si Hermosilla es un fanfarrón y lo ocupa a él (Chadwick) como una “muletilla” para darse más importancia (...). Yo al menos siempre lo he considerado una persona correcta, pero hoy somos las personas que no somos del círculo tan cercano a él quienes estamos dando explicaciones y uno ve cómo se van afectando las campañas. Uno pueda aceptar que hay una estrategia, pero la estrategia también tiene que pensar en el sector, en las candidaturas, en los líderes del sector que el día de mañana van a la presidencial.

Es de la tesis que no hay que dejar desangrar al sector.

Esto es un desangramiento, van saliendo cosas “gota a gota”, seguimos dando explicaciones y seguimos esperando que él lo salga a enfrentar, que diga " todo esto es absolutamente injusto, me voy a defender”, y ante eso, vamos a estar todos cuadrados detrás de él. Pero necesitamos escuchar su voz, de un líder muy respetado por nuestro sector.

Toda la situación, el silencio del exministro Chadwick, ¿puede terminar por afectar la imagen póstuma de Sebastián Piñera?

Creo que no. Todos al menos sabemos que (Hermosilla) no era un abogado cercano, sino que era asesor del Ministerio del Interior. Lo que me preocupa a mí es el futuro.

¿Respalda la defensa que ha hecho el timonel de su partido, Rodrigo Galilea?

Él ha sido muy honesto y sincero porque tenía una relación más cercana a la que puedo tener yo con Andrés Chadwick. Creo que lo que ha hecho es correcto, pero ya han pasado varios días y probablemente la percepción también empieza a variar un poco.

¿No ha existido una instrucción de la directiva de revisar intercambios con el abogado Luis Hermosilla?

No, no ha habido instrucciones desde la directiva. Lo que pasa es que lamentablemente está instalado que cualquier persona que tenga un chat es sujeto de algún ilícito, o ya queda con una calidad sospechosa. Sería muy malo que nosotros como mesa estemos sospechando también de nuestra gente. Cada persona sabe si alguna vez tuvo alguna conversación