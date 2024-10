La previa a la votación del libelo acusatorio contra Muñoz y el voto independiente que podría definir su inhabilidad

25 votos bastan para alcanzar el quórum que decidirá la prohibición para ejercer cargos públicos durante cinco años en contra del magistrado Sergio Muñoz. Entre permisos constitucionales, libertad de acción y posibles inhabilidades, el voto de los senadores independientes es clave. Así, la oposición necesitaría 23 votos y acarrear a dos legisladores desalineados para salir victoriosos del libelo que impulsaron desde Chile Vamos.

Entre los senadores independientes está Alejandro Kusanovic, Kenneth Pugh y Karim Bianchi, los dos primeros pertenecen a la bancada de Renovación Nacional, y pese a que tienen libertad para decidir, se estima que votarán sincronizados con el sector. Escenario distinto a Bianchi, que no pertenece a ningún comité, y quien minutos antes de ingresar a la Sala aseguró a La Tercera que tenía clara su postura.

Respecto a las presiones para inclinar de la votación, señaló: “Estamos acostumbrados a momentos de presión. No he recibido llamados, no he recibido mensajes de nadie. Así que solamente reflexionar respecto a un voto que va a ser en torno a los méritos jurídicos que han entregado las partes y no hay espacio para vendettas políticas ni para gustos personales, sino para resolver en base a los méritos que tiene el libelo”.

Y zanjó: “Vamos a votar en Sala, pero ya tenemos preparado nuestro voto”. Además de los independientes, los ojos también están puestos en los senadores Demócratas; Matías Walker y Ximena Rincón, que hasta ahora se mantienen inciertos.

Las ausencias de las senadoras Loreto Carvajal (PPD) y Paulina Núñez (RN), ambas fueras del país, dejaron más cerca a la oposición de inhabilitar a Muñoz. A diferencia de Núñez, la militante PPD no solicitó permiso constitucional, lo que abordó el senador Manuel José Ossandón (RN) previo a ingresar a la Sala.

“Sé que está en España (Núñez), porque su marido está allá, eso es lo que tengo entendido. Lo otro que supe es que, por ejemplo, Loreto Carvajal está también fuera. No tengo una información oficial, pero al parecer es bien claro que ella dejó su carta de permiso constitucional y extrañamente el PPD no la presentó”, señaló el exalcalde de Puente Alto.