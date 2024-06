“No hay que distraer al país”: Monsalve le baja el perfil a polémica por datos criminales entregados por Evelyn Matthei

En el cuartel de la PDI de calle General Borgoño, en Independencia, la mañana de este miércoles, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y autoridades de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, entregaron detalles sobre la detención de cinco personas de nacionalidad colombiana, con situación migratoria irregular, vinculadas al narcotráfico en el sector sur y norte de la capital. Las detenciones se concretaron en procedimientos que culminaron con la incautación de 120 kilos de droga.

En ese contexto, se le consultó a Monsalve por sus dichos respecto a la información que les hizo llegar la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre ciudadanos venezolanos que participan de bandas criminales que operan en Chile.

“Yo solo espero que todas las autoridades del país, que todos los sectores políticos del país, podamos tener una lucha seria en contra del crimen organizado. En este gobierno, en el que venga, en los que vengan, en autoridades políticas de un sector, de otro sector, lo hemos dicho y lo quiero reiterar, la única forma de que el país tenga éxito en materia de la lucha contra el crimen organizado es entender esto como una política de Estado, no como una disputa pequeña”, señaló Monsalve.

Esto, luego que la jefa comunal aseguró que se entregó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la documentación respectiva y ”no se ha hecho nada respecto a ello”. Entre los archivos, la alcaldesa afirmó que se le entregaron antecedentes de detenidos involucrados en casos como el crimen del disidente venezolano Ronald Ojeda, de un secuestro en Los Vilos, de robos de relojes de marcas de lujo en Vitacura, de un robo que sufrió el diputado Hotuiti Teao y del homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez. “Ninguno de estos nombres están en el listado que nos entregó la alcaldesa Matthei”, respondió Monsalve, en medio de una escalada de declaraciones oficialistas apuntando contra la exministra UDI.

Esta jornada, en tanto, la autoridad de gobierno señaló que “no hay que distraer al país, lo que el país necesita es que las instituciones funcionen”.

“Por eso creo que es importante mostrar lo que está haciendo la Policía de Investigaciones, la Fiscalía de Alta Complejidad, que es un trabajo serio, es un trabajo profesional, es un trabajo que requiere reservas y también requiere paciencia. Esto no se trata de tomar detenido en una esquina a alguien que va en una moto. Esto se trata de una investigación que lleva meses, que coloca en riesgo la vida de efectivos de la policía”, explicó, aludiendo el procedimiento en que se detuvo a los ciudadanos colombianos.

“En esto hay que ser muy cuidadosos”

“A mí no me gusta la política de la descalificación. Y lo único que he hecho es aclarar, a partir de ciertas afirmaciones que se han hecho. Se dijo que no se había hecho nada, nosotros aclaramos y tenemos la información de que la información que se nos dio se entregó a la Fiscalía, al Ministerio Público, el Ministerio Público consolidó y unificó las causas. Eso llevó adelante una investigación, esa investigación tiene personas que fueron condenadas y creo que en esto hay que ser muy cuidadosos porque cuando uno da nombres de manera pública, finalmente le advierte a las personas eventualmente que están siendo investigadas y le da la oportunidad, por lo tanto, eventualmente de escapar”, planteó la autoridad.

“Lo importante creo yo es aclarar que la información se utilizó para lo que correspondía, permitir que estos hechos se investigaran a través de las instituciones que correspondían. Lo segundo que he hecho es simplemente aclarar algo que me parece importante por la gravedad del caso, que se dijo que entre las personas que los nombres habían entregado había personas que habían participado en el secuestro y el homicidio de la teniente Ojeda, que es un caso muy grave, muy doloroso. Y desde esa perspectiva simplemente aclarado que eso no es efectivo, que eso no es efectivo, ninguno de los nombres que se entregó es de alguna persona que haya participado y cuando hablo de participar quiero ser bien preciso. Ninguno de ellos, cierto, está impulsado. Ninguno de ellos está siendo investigado por ser parte de la ejecución del delito de secuestro y homicidio”, expuso.

La autoridad dijo que no podría afirmar si hubo algún riesgo en las indagatorias mencionadas por la alcaldesa.

“No sé si eso ocurrió, pero por supuesto es un riesgo cuando se entrega este tipo de información, insisto, para hacer noticias y no para hacer investigaciones serias”, expresó.