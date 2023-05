Orellana se suma a cuestionamientos contra Piergentili: “Dudo que pueda conocer la autocrítica que hemos hecho en el gobierno porque no ha asistido”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se sumó a las autoridades del oficialismo que han salido al paso de las declaraciones de la timonel del PPD, Natalia Piergentili, quien en entrevista con La Tercera criticó una “falta de agenda del gobierno”, una “brecha en la autocrítica” y la decisión del Ejecutivo de otorgar indultos, entre otros temas que generaron una ola de reproches al interior de la alianza.

En ese sentido, la ministra de la Mujer emplazó a la presidenta del PPD a asumir su responsabilidad como “líder partidaria”. “Dudo que Natalia pueda conocer la autocrítica y las reprensiones que hemos hecho en el gobierno porque lamentablemente no ha asistido (...). En vez de tratar de trabajar en conjunto, no asista eludiendo su responsabilidad como líder partidaria y se dedique a hacer lo que más le molesta a la gente, políticos hablando entre políticos sobre sus problemas de políticos”, señaló Orellana en conversación con Radio Concierto.

En entrevista con Tolerancia Cero, de CNN Chile, la jefa de la tienda hizo un mea culpa, expresando que “quiero decir que en particular hoy en una entrevista en La Tercera, cometí un tremendo error sobre una analogía que quise hacer sobre cómo las agendas identitarias no podían opacar la agenda social y económica, y creo que esa analogía no resultó como yo quise”.

En ese sentido, ofreció disculpas “primero a los militantes de mi partido y, por cierto, a la comunidad LGTBIQ+, al Movilh y a todas las asociaciones de las diversidades sexuales, porque esa ha sido una causa de mi partido, porque yo en lo personal no creo que sean agendas que no importan, y porque, insisto, me expresé terriblemente mal, y frente a eso uno tiene que pedir (ofrecer) honestas y sinceras disculpas”.

Otro de los términos que causó polémica, fue al referirse en La Tercera a ciertos reductos y a votantes del oficialismo como “monos peludos”. Al respecto, admitió que “fue una mala forma de expresar un reducto, cuando hay algunos que solo quieren hablarle a su barra, a su tribu, a su entorno, y la verdad es que fue un concepto desafortunado, pero no creo que el fondo de lo que quise decir sea desafortunado”.