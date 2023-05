Para no perder un “aliado”: los gestos de Tohá y Vallejo a Coloma tras declaraciones cruzadas por agenda legislativa

Un mensaje del gabinete de la ministra Camila Vallejo (Segegob) recibió este martes el equipo del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI). La secretaria de Estado, a través de intermediarios, le pidió al legislador que la recibiera en su oficina en el Congreso Nacional, luego del encontrón público que tuvieron ambos.

El senador acusó “maltrato” luego de que la también militante comunista señalara, en su vocería del lunes, que “yo sé que algún parlamentario dijo que el proyecto no flotaba. La pregunta es qué es lo que le flota al parlamentario. ¿Un perdonazo? ¿Un salvataje? ¿O qué?”. Esto, haciendo alusión a declaraciones de Coloma sobre el proyecto de ley corta de isapres.

Sin embargo, la respuesta del líder de la Cámara Alta a la solicitud de reunión fue tajante: un rotundo no. Pero Vallejo no se quedó solo con ese recado. Ese mismo día acudió hasta la sala del Senado y sorpresivamente subió a la testera y se sentó con Coloma para conversar. Este último no la esperaba, pero no le quedó otra que hablar con ella.

Y es que los ánimos han estado tensos entre el presidente del Senado y el gobierno. Coloma -quien mantiene una buena relación con el Presidente Gabriel Boric y con otras autoridades como el ministro Segpres, Álvaro Elizalde- hasta el momento había actuado como un aliado del gobierno, sin embargo, la tramitación de la agenda de seguridad y las intervenciones públicas del Ejecutivo tensionaron la relación.

Todo partió cuando el senador criticó este lunes que la agenda de 31 proyectos -acordada entre el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados y el gobierno el pasado 15 de abril- no tenía avance legislativo por parte del Ejecutivo, que no le ponía las urgencias.

Luego vino el encontrón con Vallejo a raíz de la ley corta de isapres.

Coloma, este martes, al ser abordado por la ministra Camila Vallejo.

De esta forma, Vallejo intentó calmar los ánimos con Coloma para dejar atrás los enfrentamientos. Esto, en un contexto en donde La Moneda ha transmitido a sus coaliciones que quiere privilegiar acuerdos con Chile Vamos, la que denominan como la “derecha democrática”. En este contexto, Coloma es considerado por el gobierno como un aliado “clave”.

Junto con el gesto de Vallejo -quien le habría dicho al parlamentario que no fue su intención ofenderlo y que sus palabras habían sido un malentendido-, otro episodio que activó el Ejecutivo para limar las asperezas fue una reunión privada que sostuvo Coloma este miércoles, a las 13.00, con la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la que abordaron el avance de la agenda de seguridad. En el encuentro, según conocedores de la cita, la ministra se habría comprometido a apurar el avance de las iniciativas legales y enviar al Congreso los proyectos pendientes.

Tensión latente

De acuerdo a un documento elaborado por la presidencia del Senado para registrar el grado de avance de los 31 proyectos acordados con el gobierno, hay 12 que el Ejecutivo no ha ingresado (ni como mensajes ni como indicaciones), mientras que otros 19 están en el Congreso a la espera de las urgencias.

Justamente este tema ha causado la molestia del senador. El lunes -cuando se cumplieron 30 días del anuncio- el parlamentario criticó que se necesitaba mayor apuro. Mientras que este martes continuó con la arremetida y dijo en radio Duna que “mi llamado es a apurar el tranco porque no vamos a alcanzar a cumplir la pega”.

Luego de la reunión con Tohá, Coloma dijo que “la ministra del Interior me aseguró que a lo menos cinco de esos proyectos se van a presentar la semana siguiente. Eso es un avance, pero aquí hay que acelerar el tranco. Le he pedido al gobierno que acelerara el tranco. De otra manera vamos a seguir viviendo en estados de emergencia y yo quiero vivir en estado de normalidad”.

Y añadió. “Ella (Tohá) me explicó que tenían que hacer proyectos nuevos, indicaciones. Quiero que esto resulte”.

A eso además hubo otros gestos. Este miércoles, por ejemplo, en una entrevista de Vallejo con una radio de Curicó -comuna de la cual Coloma es representante- explicó que el senador “se sintió muy ofendido y lo entiendo perfectamente. Y quiero aclarar que no es mi intención ofender a nadie. No es mi estilo. Fue producto de un malentendido”, resaltando que el líder de la Cámara Alta ha tenido “muy buena disposición de diálogo” y que “tengo un total respeto por su rol” y trayectoria.

La arremetida de Coloma contra el gobierno ocurre en momentos en que el senador estaba siendo criticado internamente por ser muy proclive a llegar a acuerdos con La Moneda. Algunos en Chile Vamos vieron con preocupación lo que calificaron como excesivos acercamientos al Ejecutivo, en momentos en que en la oposición varios sostienen que hay que endurecer el tono contra la administración de Boric.

En el entorno del senador, en todo caso, reconocen que Coloma ha buscado endurecer su postura. Esto, en un contexto en que Chile Vamos tuvo un mal desempeño electoral en las elecciones del domingo 7 de mayo, donde los republicanos lograron obtener más escaños, lo que ha generado que algunos endurezcan sus planteamientos.

Por lo mismo, dicen en ese sector, la derecha reforzó los cuestionamientos al gobierno por cómo maneja el tema de la seguridad. Este martes, de hecho, en una cena en Cerro Castillo con el Presidente Boric y parlamentarios de La Araucanía y Biobío, los legisladores criticaron que no se abordara el tema de la seguridad.