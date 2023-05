“La nueva forma del gobierno de relacionarse con el Parlamento”: Coloma responde a Vallejo y acusa maltrato en dichos de vocera

“Yo sé que algún parlamentario dijo que el proyecto no flotaba. La pregunta es qué es lo que le flota al parlamentario. ¿Un perdonazo? ¿Un salvataje? ¿O qué?”.

De esta forma, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó este lunes en una vocería en La Moneda las declaraciones que había hecho temprano en la mañana el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, para expresar sus cuestionamientos a la ley corta sobre las isapres que presentó el Ejecutivo.

Coloma sostuvo en entrevista con Tele 13 Radio que parecía que “el alma de más bien terminar con las isapres que mejorarlas”, empezaba a tener “más fuerza dentro de quienes están detrás de este proyecto”.

“Creo que hay un consenso bastante común de que tal como está no flota. Hay que ver qué tipo de mejoras o cambios bien sustanciales puede tener este proyecto”, dijo el legislador gremialista sobre la propuesta para viabilizar el pago de los dineros que isapres cobraron en exceso y que la Corte Suprema les ordenó restituir a sus afiliados en un fallo del 30 de noviembre. Son más de US$ 1.400 millones que las aseguradoras deben devolver a sus clientes.

Este martes, en entrevista con radio Infinita, Coloma respondió a la vocera.

Juan Antonio Coloma y la ministra Camila Vallejo en el Congreso, durante sesiones de la comisión Mixta por la Ley de Presupuesto 2023, en noviembre del año pasado. Foto: Leonardo Rubilar Chandia / Agencia Uno.

“Aquí hay algo más profundo que hay que dilucidar. Tengo que saber estos días si esa es la nueva forma de relacionarse del gobierno con el Parlamento. Particularmente, en el caso mío, que yo he tratado siempre de buscar lógicas de entendimiento, mas que de enfrentamientos, para llegar a acuerdos buenos, no cualquier acuerdo, hay cosas que de repente están al margen de cualquier pretensión, pero creo que hay un tema mucho más de fondo para adelante”, planteó.

“Siempre he tratado, por lo menos en la oposición en el Senado, en la Cámara también, de resolver las cosas en su mérito y tratar de buscar buenos acuerdos. Y el mejor ejemplo de lo que pasó la semana pasada, justamente, y a diferencia de lo que está haciendo el Gobierno, con esta forma de maltratar a quienes piensan distinto, es aprobar el proyecto de royalty”, sostuvo el timonel de la Cámara Alta.

“En su momento el proyecto de royalty original tampoco flotaba, pero fue posible hacerlo porque hubo buena voluntad para poder llegar a la lógica de que había un ciclo positivo a largo plazo en materia del cobre, que se podía entender que las mineras podían hacer un mayor aporte y que se podía buscar una fórmula adecuada para hacerlo, así que ese es el mejor ejemplo de lo que uno intenta, que es completamente distinto a lo que está intentando el gobierno, a mi juicio, yo no tengo otra explicación, de que no haya una decisión política respecto de buscar una suerte de tensión, para que esa tensión de alguna manera ponga el foco en ese conflicto y no en el proceso electoral y la derrota que tuvo el gobierno”, sentenció.