“Un mamarracho” y “una de las cosas más ridículas”: las críticas de la oposición al rechazo del Senado a indicaciones de reforma electoral

“Es una de las cosas más ridículas que ha ocurrido”. Con estas palabras, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), criticó en duros términos las abstenciones de parlamentarios oficialistas, a las que atribuyó el rechazo en la Sala de la Cámara Alta del informe emitido por la comisión mixta, que aborda indicaciones sobre multas por no votar, valor del voto y propaganda electoral, en torno al proyecto que apunta a realizar elecciones municipales y regionales en dos días.

Previamente, la comisión mixta había aprobado por amplia mayoría reponer las multas a quienes no sufraguen, reducir el financiamiento fiscal a campañas electorales y establecer regulaciones de propaganda para medios regionales y redes sociales.

No obstante, las interrogantes surgieron al momento en que se inició el debate respecto a la obligatoriedad del voto y las sanciones a extranjeros avecindados en el país.

En ese contexto, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, solicitó en la instancia modificar la redacción para que la multa fuese aplicada a “ciudadanos” y no a “electores”, petición que no fue revisada por la comisión tras la negativa del presidente de la instancia, senador Manuel José Ossandón (RN), debido a que el secretario de Estado había llegado tarde a la discusión. Por consiguiente, el informe fue remitido al Senado, siendo rechazado por la Sala.

Luego de los resultados, el senador Coloma reprochó que “la mayoría del oficialismo, del gobierno, ha votado para que el voto obligatorio no tenga sanción, y por lo tanto es una de las cosas más ridículas que ha ocurrido”.

“Como el voto obligatorio era en un día y había cuatro votaciones, el gobierno dijo que lo hicieran en dos días para facilitar la vía del voto obligatorio, y lo que nos hemos enterado hoy es que votaron en contra de la sanción del voto. Entonces, yo no sé por qué temen respecto a que la gente vote, como que dan la impresión de que no es todo lo que se había planteado respecto de que un deber ciudadano, resulta que ahora no es un deber ciudadano, porque están estableciendo un voto obligatorio sin sanción. Eso es kafkiano. No sé cómo explicarlo de una manera más gráfica”, explicó.

Además, sostuvo que “no entiendo la naturaleza del problema, eso es lo que me pasa. Lo único que entiendo es que aparentemente hay una parte del oficialismo que no se atreve a decir que no quiere voto obligatorio sin sanción (…) Yo lo lamento, porque todo este esfuerzo que se hizo para facilitar la vida de los ciudadanos, pasa una cosa muy extraña respecto del resultado final”.

“Un mamarracho”

Por su parte, el senador Ossandón (RN) calificó el resultado de la votación del informe como un “mamarracho”, asegurando que en la instancia previa que lideró “nosotros nos regimos por lo que había que discutir”.

“Este no fue tema. Nunca fue tema. Y aquí tiene que haber una orden de partido o algo raro porque hay personas que votaron a favor y ahora se abstuvieron. Hace dos horas atrás estaban votando a favor de esto y es un tema que no se conversó”, enfatizó.

Al mismo tiempo, sugirió que “hay una estrategia claramente electoral, que a lo mejor creen que no les conviene, porque sale un mamarracho (…) Si vamos al punto en discusión, me parece súper injusto que un chileno que no vaya a votar sea multado y que un extranjero que tiene el mismo derecho no sea multado. Aquí nosotros somos de segunda y ellos son de primera. Pero eso no estaba en la discusión de la comisión mixta. No sé por qué lo sacaron ahora”.

Falta de acuerdo en el oficialismo

Por el contrario, la senadora Paulina Vodanovic (PS) atribuyó a que el rechazo del informe se debió a no alcanzar un acuerdo en el oficialismo, en torno a la modificación por esta vía del Código del Trabajo, “dejando sin la posibilidad de que sea un día feriado, particularmente para los trabajadores del comercio. La verdad es que es un problema complejo en el retroceso de los derechos de los trabajadores”.

A la vez, detalló que “hay una controversia respecto del monto de la multa, y por eso, si bien desde el Ejecutivo y los partidos oficialistas estábamos por el voto obligatorio con multa, no nos ha satisfecho el resultado final de la comisión mixta”.

“Es el Ejecutivo el que tiene ahora que revisar, tiene distintas fórmulas, puede ejercer el derecho de veto si es necesario, lo importante es que el gobierno tenga una consistencia, que no quede con contradicciones evidentes, y para eso es el gobierno el que cuenta con facultades de corrección, porque ya la fase de discusión y de votación del proyecto ha finalizado hace un par de minutos”, puntualizó.