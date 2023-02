Paulina Vodanovic (PS): “Ha habido una campaña contra la ministra Urrejola. Se le cuestionan cosas que a otros ministros no”

La líder socialista, Paulina Vodanovic, aborda las críticas que recibió la canciller Antonia Urrejola (cercana al PS) por estar fuera de Chile, con motivo de su descanso legal, durante la emergencia desatada por los incendios en el sur del país. Los críticos de Urrejola, quien suspendió sus vacaciones y regresa este viernes al país, sostienen que la secretaria debería tomar un rol preponderante en la coordinación de ayuda internacional.

Como timonel PS, ¿cómo ha visto las críticas de las que ha sido blanco la canciller Antonia Urrejola por estar de vacaciones en medio de la emergencia por los incendios? Algunos dicen que debería estar coordinando desde La Moneda la ayuda internacional,

El momento actual está marcado por estas críticas que se hacen porque sí y porque no. He escuchado críticas a los ministros de enlace designados por el Presidente Boric, de que serían algo meramente mediático y que no tienen mucho sentido. Por otra parte, también se critica si los ministros están de vacaciones. Hay que respetar la facultad del Presidente de tener a sus ministros en cualquier momento de vuelta, porque la orden él la puede dar. Y yo creo que si la ministra (Urrejola) está volviendo ahora, imagino que será también por decisión del Presidente. No creo que estas disputas ayuden en algo al problema que tenemos de los incendios. Por otra parte, cada ministerio opera con sus subrogantes legales, los ministerios en ningún caso quedan cerrados. En el caso de Cancillería, está el subsecretario Ahumada en calidad de ministro subrogante, por lo tanto, la institucionalidad debe funcionar independiente de si está el ministro titular o no. La decisión política de pedirles a los ministros que vuelvan anticipadamente le corresponde al Presidente.

¿Pero le suma a la canciller verse envuelta en una nueva “polémica”? Antes de sus días de descanso, la contingencia de Relaciones Exteriores se vio marcada por el escándalo del audio filtrado. Algunos dan por hecho que la ministra debería salir en un próximo ajuste ministerial.

Esa es otra polémica artificial. Si la canciller está en el ministerio es por decisión del Presidente y es evidente que cuando haga una revaluación puede disponer del cargo de ella como del de otros ministros. Creo que no son temas que uno ventile por la prensa o donde empiecen a correr “apuestas”. Aquí también ha habido una campaña contra la ministra Urrejola, diría yo, por distintos motivos. Se le cuestionan cosas que a otros ministros no se les han cuestionado y se pone en entredicho su actuación, que ha sido bastante exitosa en lo que han sido todas las visitas internacionales del Presidente.

Hay otros ministros socialistas fuera en este momento, como la ministra Ana Lya Uriarte, que debe hacer coincidir el receso del Congreso con su período de descanso; el titular de Vivienda, Carlos Montes, quien debería retornar en las próximas horas. Y en la misma situación está el ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Cree que los ministros deberían dar una señal y regresar?

Insisto en que esa definición solo le compete al Presidente de la República, a la ministra (Carolina) Tohá, que es la jefa política del gabinete. Lo que yo sí puedo decir, habiendo sido subsecretaria de FF.AA., es que cuando uno está de vacaciones puede que no esté en el lugar de trabajo, pero las vacaciones en realidad no existen. Se está siempre trabajando, se está siempre conectado desde el lugar donde uno esté, porque las responsabilidades del Estado no se interrumpen por el hecho de que uno pueda estar tratando de compartir con su familia en algún período del año. Hay que entender que las responsabilidades de Estado se siguen cumpliendo, pero también hay responsabilidades familiares que son necesarias.

Entonces, ¿cree que el Presidente Gabriel Boric debiese dar esa orden al gabinete, como un gesto político?

Aquí hay etapas de los incendios. Me tocó ser subsecretaria de las FF.AA. cuando se desató un incendio mucho más devastador en hectáreas consumidas. Son incendios que demoran meses en extinguirse y eso es una evaluación técnica. Pero la evaluación política la hace el Presidente, y si él estima que tiene que tener a todo su gabinete en La Moneda, no me cabe duda de que todo el gabinete estará el lunes si él así lo dispone. Pero es una evaluación que él tiene que hacer, porque acá hay que ir “rotando” a las autoridades en esta emergencia, tal como se están rotando los equipos de la primera línea de fuego. Es una evaluación que deben hacer en La Moneda a medida que avance esta situación.