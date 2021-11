Presidenta del Senado informa que no se llegó a acuerdo para fijar fecha de votación del cuarto retiro y que este miércoles propondrá que proyecto sea visto en sala el martes 9 de noviembre

“Hoy recién va ingresar a tabla (el proyecto de cuarto retiro), por lo que figura al último”, dijo esta mañana la presidenta del Senado, Ximena Rincón, añadiendo que no es posible anteponerlo “si no hay acuerdo de comité, si el gobierno no le pone urgencia o si no es de los proyectos que por reglamento debe tener prioridad (como la Acusación Constitucional)”.

Incertidumbre en torno a un controversial proyecto, que se mantuvo tras la cita de hoy a las 15.15 horas, cuando la senadora encabezó la reunión de comités de la Cámara Alta. Entre los temas de la convocatoria también fue abordada la ley de indulto.

Sin embargo no se llegó a acuerdo y sigue la incertidumbre respecto a la fecha en que el proyecto de fondos previsionales sea visto en la Cámara Alta.

“No se ha logrado construir acuerdo sobre los temas pendientes y mañana como mesa vamos a hacer una propuesta en reunión de comités para la votación de la próxima semana. Vamos a proponer como mesa la votación del cuarto retiro para el martes”, dijo Rincón tras la cita.

Consultada específicamente por su apreciación de la iniciativa de cuarto retiro, Rincón aclaró horas antes que depende en gran medida de las indicaciones que se ingresen y posteriormente se aprueben. “No lo voy a rechazar en general, pero si no se aprueban ciertas indicaciones, en particular, lo voy a rechazar”, sentenció.

El senador Carlos Bianchi, que se retiró molesto de la reunión, acusó al oficialismo de querer ver en paralelo al cuarto retiro el proyecto de indulto para los presos del estallido.

Emplazamientos a la Mesa

Los senadores de oposición Pedro Araya (presidente de la comisión de Constitución) y Alfonso de Urresti interpelaron este martes a sus colegas llamando a apresurar su tramitación: “No hay ninguna excusa para que el Senado siga dilatando la votación del proyecto de ley de cuarto retiro. Creo que el país necesita saber qué senadores y senadoras están a favor de avanzar en esta iniciativa y quienes están en contra”, señaló el primero. “Lo peor que está ocurriendo hoy es esta indefinición del Senado, que lo único que hace es generar incertidumbre en la comunidad y en la economía, agregó.

En la misma línea el senador socialista, Alfonso de Urresti, en conversación con T13, responsabilizó a la mesa del Senado. “Espero que la presidenta, Ximena Rincón, cumpla lo que acordamos la semana pasada, de poner en discusión en la sala el proyecto este martes o este miércoles, poder votarlo en general. (...) No puede seguir dilatándose esta situación. No puede seguir eludiéndose la responsabilidad”.

La tensión había escalado en la Cámara Alta durante los últimos días tras el emplazamiento de la candidata y también militante DC, Yasna Provoste para que el proyecto se viera esta semana y por la amenaza de la parlamentaria PPD Loreto Carvajal, quien comunicó que estudia pedir la destitución de la mesa si se seguía dilatando la tramitación del proyecto.