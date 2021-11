Sube tensión por cuarto retiro: Provoste pone presión y amenazan a Rincón con censura

A 19 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el debate por el cuarto retiro escaló la tensión en el Senado.

En momentos en que algunos parlamentarios han comenzado a deslizar la posibilidad de que esta reforma constitucional se vote después de las elecciones de 21 de noviembre, esta tarde los representantes de los comités de la Cámara Alta se reunirán para resolver cuándo votar la idea de legislar de la iniciativa que permite un nuevo giro de ahorros previsionales.

Sin embargo, hoy la senadora DC y candidata presidencial Yasna Provoste aumentó la presión para que la reforma se vote lo antes posible.

“Nosotros esperamos que exista una definición. Hemos suscrito una carta con los miembros de la Comisión (de Constitución) del Senado de la oposición, pidiéndole a la mesa que coloque cuanto antes la votación”, dijo la abanderada de Nuevo Pacto Social, que reúne a partidos e fuerzas de la ex Concertación, argumentando compromisos con las pymes.

Votar y aprobar en general esta iniciativa se transformó en prueba de liderazgo de Provoste, que ha tratado de alinear los votos opositores en el Senado, pese a los resquemores y dudas que existen por los efectos económicos de un nuevo retiro previsional.

Fuentes de su comando sostienen que para la senadora DC, quien figura en tercer lugar en las encuestas Activa y Cadem, es clave dar una señal de gobernabilidad antes de los comicios, tratando de capitalizar la aprobación de esta medida, que es demandada por sectores medios.

No obstante, su camarada y presidenta del Senado, Ximena Rincón, sinceró reparos a la iniciativa, a pesar de que reiteró que de todos modos votaría a favor de la idea de legislar.

Consultado sobre su voto, Rincón dijo que “va a depender de los acuerdos que tengamos (…). Yo lo he dicho, yo no voy a rechazar en general, pero en particular hay una serie de indicaciones que yo espero que se aprueben (…), si no se aprueban esas indicaciones, yo voy a rechazar cada uno de esos capítulos”.

Respecto de la presión que puso Provoste, la titular de la Cámara Alta también tomó distancia. “En mi rol de presidenta del Senado no le respondo a una candidatura, le respondo al conjunto de las y los colegas y espero llegar a acuerdo”, dijo Rincón, quien en matinal de Mega insistió que no dependía de ella poner discusión el cuarto retiro, sino de lo que resuelvan los distintos comités de la corporación.

“Créeme que si dependiera de mí, pondría ese y otros proyectos”, dijo Rincón ante las consultas de los periodistas de Mucho Gusto.

Cercanos a la titular de Senado sostienen que ella no tiene una discrepancia de fondo con Provoste. Explican que simplemente está tratando de actuar con realismo, ya que hoy no están los votos para aprobar en general el nuevo giro de ahorros previsionales.

La cautela de Rincón, sin embargo, comenzó a ser cuestionada por otros senadores opositores, al punto que la PPD Loreto Carvajal anunció que podría presentar una moción para destituir la mesa si se sigue dilatando esta votación.

“Esta discusión la tuvimos el martes pasado, en el almuerzo de los senadores de oposición, para ver el cuarto retiro este martes (hoy). Sin embargo, de un día para otro se modifica esa propuesta y se vuelve a fojas cero la fecha”, dijo la senadora Carvajal, quien agregó que me parece dilatorio e inexplicable que sigamos dependiendo de un acuerdo de comité, cuando a mi entender la presidenta del Senado tiene facultades (para poner en tabla la reforma esta semana)”.

“Si la mesa (que encabeza la senadora Rincón) no actúa en consecuencia, estoy estudiando pedir en comité la censura de la mesa”, agregó la parlamentaria PPD.

Actualmente la oposición tiene 24 senadores, pero descontando a Carlos Montes (PS) y Carolina Goic (DC), quienes han manifestado su resistencia a aprobar un nuevo retiro, el piso para la reforma baja a 22. Incluso, podrían ser solo 21 votos si llega a sumarse el senador Ricardo Lagos Weber, quien mantiene dudas respecto de la iniciativa.

Algunos legisladores, sin embargo, creen que solo Goic votará en contra.

Este escenario obliga a la oposición a buscar entre tres a cuatro votos de parlamentarios oficialistas para aprobar en general el cuarto retiro. Dos de ellos serían los RN Manuel José Ossandón y Marcela Sabat, quienes se postulan a una reelección.