Araya y De Urresti emplazan a Mesa del Senado a discutir esta semana el cuarto retiro: Rincón reitera que depende de los acuerdos del comité para priorizarlo

hace 20 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Esta tarde a las 15.15 horas se reunirá el comité del Senado a fin de definir las fecha en que serán votadas la ley de indulto y el cuarto retiro de fondos de pensiones. Según expresó la presidenta de la Cámara Alta, no será posible anteponerlos en tabla "si no hay acuerdo de comité, si el gobierno no le pone urgencia o si no es de los proyectos que por reglamento debe tener prioridad (como las acusaciones constitucionales)".