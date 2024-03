Secuestro de Ojeda: Amarillos por Chile se desmarca de críticas al PC y confirman citación de autoridades al Congreso tras reunión con Tohá

La tarde de este viernes, la directiva de Amarillos por Chile se reunió con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, para conocer aspectos en materia de seguridad y por el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, desmarcándose de las críticas del Partido Republicano y otros dirigentes de Chile Vamos contra el Partido Comunista por el acceso a la información del caso.

Durante el encuentro, el presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, y el vicepresidente, Isidro Solís, abordaron aspectos de la Ley de Inteligencia y también hicieron entrega de su propuesta para una policía militar fronteriza, la que fue bien acogida por la secretaria de Estado.

Tras salir del encuentro en La Moneda, el diputado Jouannet afirmó que “la ministra nos ha señalado que la investigación (del secuestro de Ojeda) está avanzando bien y eso es muy importante, dado que una situación como esta no debe ocurrir. El secuestro no se puede normalizar, cualquier tipo de secuestro, ni las extorsiones. Por lo menos, respecto a este que es una situación bien anómala, porque es un secuestro donde no han pedido rescate. Naturalmente la ministra no nos ha podido decir todo, porque es una investigación reservada (...) en el fondo tenemos que volver a creer en las instituciones”.

Respecto a las críticas hacia el PC por parte de algunos dirigentes de Chile Vamos por su rol en el caso y el acceso a la información que pudieran disponer, el representante del Distrito 23, señaló que “en esto hay que ser muy responsable, aquí no es llegar y andar enlodando partidos y tratando de instalar películas que no son. Ahora tenemos una situación compleja y tenemos como país que reaccionar y, también, nosotros como oposición, ser responsables”.

A su vez, confirmó la pertinencia de la citación de autoridades de gobierno por el secuestro de Ojeda. “Yo creo que sigue siendo pertinente porque creo que en el Parlamento nuestro rol es fiscalizar y tenemos que saber de primera fuente cuál es la situación del país. Los parlamentarios que somos representantes populares tenemos que tener la información”, añadió Joaunnet, quien ya pidió vía oficios la citación a la Comisión de Seguridad Ciudadana y también a Defensa Nacional para que concurran las ministras Tohá y también de Maya Fernández (Defensa).

En tanto, el vicepresidente del partido, Isidro Solís, manifestó que el motivo de la reunión fue expresar la preocupación por Ojeda, quien es disidente venezolano refugiado en el país.

“Creemos que es un caso extraordinariamente grave y que es necesario para darle seguridad a todos los ciudadanos, que se esclarezca. No es posible que hoy estemos discutiendo versiones de la posibilidad del funcionamiento dentro de Chile, de organismos de carácter militar extranjero, porque eso pone no solo en peligro la soberanía nacional, sino que también la seguridad del país y de cualquier persona y eso es necesario despejarlo rápidamente”, sostuvo Solís.

En ese sentido, el exministro afirmó que desde el Ejecutivo no han descartado ninguna hipótesis “pero que se inclinan más por el hecho de que es un caso que se va a aclarar dentro de las fronteras del país, de hecho nos anticipó que la investigación ya avanzaba y que habría un detenido y un par de personas identificadas en relación al caso”, haciendo énfasis en lo condicional de la información.