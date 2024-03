“Que no sea injusto con echarle la culpa de esto al Frente Amplio”: La respuesta de Winter a Francisco Vidal

Este viernes, el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, se refirió a los dichos de Francisco Vidal, quien apuntando a la gestión del gobierno, señaló que “estamos llenos de metidas de patas, estamos llenos de autogoles”.

A modo de contexto, durante este jueves en un conversatorio, el exministro y presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, ahondó su visión sobre la gestión del mandato de Gabriel Boric, que está de cara a su segundo tiempo.

Advirtiendo que sus declaraciones serían en su calidad de militante del PPD y no como el presidente del directorio del canal estatal, Vidal señaló: “En gestión estamos llenos de metidas de patas, estamos llenos de autogoles. Se entiende, la generación del Frente Amplio pasó de su fundación o de la universidad a ser jefe de gabinete o ministro”.

Así las cosas, en diálogo con Radio Universo, Winter fue consultado por las palabras de Vidal. En ese sentido, el parlamentario respondió que se trata de “una caricatura del mundo del Socialismo Democrático. En vez de responderle, yo quiero invitar al Socialismo Democrático a que por la sanidad del gobierno dejen de hacer eso”.

En ese sentido, hizo un llamado. “Yo llamo a Francisco Vidal a que no sea injusto con echarle la culpa de esto al Frente Amplio y mucho menos a nuestra edad porque no es cierto que seamos tan jóvenes en primer lugar, no es cierto que no hayamos hecho nada en nuestras vidas, pero además porque también le recuerdo que la ministra del Interior no es del Frente Amplio, el ministro de Hacienda no es del Frente Amplio, la ministra de Defensa no es del Frente Amplio, el canciller de la República no es del Frente Amplio, la ministra de Salud no es del Frente Amplio, la ministra de Obras Públicas no es del Frente Amplio, la ministra vocera del gobierno no es del Frente Amplio, el ministro de Segpres no es del Frente Amplio (...) son del Socialismo Democrático”.

“Que me venga a decir que el problema de gestión del gobierno está radicado como esencialistamente en un tipo de gente que está como genéticamente alterada para ‘cagarla’ cuando esa gente no es la que está hegemonizando el gobierno me parece que un poquito... me quedo ahí”, agregó.

En esa línea, complementó señalando que “no es verdad que el Frente Amplio sea el gobierno, el Frente Amplio es parte del gobierno y es una parte que está muy lejos de ser hegemónica del gobierno, está el Presidente de la República (CS) pero eso es irrelevante para este caso porque Vidal se está haciendo cargo de una como pulsión a la metida de patas pero yo le diría ¿en qué ministerio? porque si tú agarras un ministerio al azar la probabilidad de que te salga uno del Frente Amplio es bajita”.

Cuestionamientos del SD a los dichos de Winter

Las críticas de Vidal se dan posterior a los dichos de Winter en donde apuntó también a la gestión del gobierno, causando cuestionamientos dentro del oficialismo y en particular en el Socialismo Democrático.

“El gobierno ha cometido un error en estos dos años (...): en su afán de acuerdos (...), ha parecido que lo que empuja este gobierno no es la justicia social, sino el acuerdo mismo (...). Nosotros (los partidos de izquierda) hemos fallado en nuestro rol de dar una disputa política e ideológica que le facilite al gobierno su tarea de ejecutar el programa que nosotros mismos produjimos”, esas fueron las palabras de Winter que causaron críticas.

Tras sus dichos, y consultada al respecto, en un punto de prensa la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que “desde el Ejecutivo tenemos una convicción y una experiencia respecto a que el avance de logros sociales depende ciertamente de marcar los objetivos, pero de construir acuerdos para hacerlos viables. Los testimonios no son avances sociales si no se logran transformar en acuerdos democráticos”.

Por su parte, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, aseguró que apreciaciones como la de Winter “no son útiles, en momentos en que tenemos una derecha muy dura; una derecha que es reticente a los cambios y, particularmente, reticente a solucionar los temas que afectan a la gente”.

Cabe mencionar que durante este viernes, el parlamentario aclaró sus dichos. “Es una crítica que la hice más intensamente hacia nosotros mismos los partidos que al gobierno”, y que se centra en “la comunicación de lo que están haciendo, a veces el elemento de persuasión de por qué nuestras ideas son las correctas, queda un poco fuera de un énfasis mayor”, dijo el frenteamplista.