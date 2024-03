Vodanovic (PS) dice que críticas de Winter al gobierno “no son útiles, en momentos en que tenemos una derecha muy dura”

La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió este viernes a las críticas que el diputado Gonzalo Winter (CS) dirigió hacia el gobierno del Presidente Gabriel Boric. El parlamentario diagnosticó que, en su afán de llegar a acuerdos, el Ejecutivo habría dejado de lado el defender sus intereses.

“El gobierno ha cometido un error en estos dos años (...): en su afán de acuerdos, que son necesarios para mejorar la vida de los chilenos (...), en la búsqueda de acuerdos, ha parecido que lo que empuja este gobierno no es la justicia social, sino el acuerdo mismo”, dijo Winter el miércoles en conversación con el programa 32 Minutos.

Los dichos del frenteamplista generaron cuestionamientos dentro del oficialismo, incluso por parte la ministra del Interior, Carolina Tohá. Y esta jornada se sumó la presidenta del PS, quien aseguró que apreciaciones como la de Winter “no son útiles, en momentos en que tenemos una derecha muy dura; una derecha que es reticente a los cambios y, particularmente, reticente a solucionar los temas que afectan a la gente”.

“Si necesitamos seguir en la senda de los acuerdos, no vamos, por cierto, como Partido Socialista, a llegar a cualquier acuerdo, sino a un acuerdo que sea satisfactorio para las necesidades de la ciudadanía”, sostuvo Vodanovic en diálogo con Radio Cooperativa.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

“Pasemos a la acción política”

La senadora también fue consultada por los reparos hechos por el diputado Luis Cuello (PC) a la gestión del Ejecutivo. “La menor intensidad de la movilización social ha incidido en este cuadro político en función de no poder haber hecho avanzar con mayor celeridad las reformas”, apuntó el parlamentario en entrevista con El Mercurio.

“Me imagino que son representativos de sus respectivos partidos”, respondió la timonel socialista al respecto. “Yo no me siento representada por lo que manifiesta ninguno de los dos. Creo que tenemos una complejidad política importante en el país, tenemos desafíos pendientes por cumplir y lo que me preocupa, como presidenta del Partido Socialista de Chile, es hacer todos los esfuerzos necesarios por lograr cumplir con aquellas expectativas que tiene la ciudadanía y que responden a sus necesidades”, agregó.

Según Vodanovic, los reparos de Winter y Cuello no son “lo que se ha manifestado en la mesa de presidentes de partidos (del oficialismo)”. En ese sentido, llamó a que “más que diagnósticos y apreciaciones teóricas, pasemos a la acción política decidida para enfrentar, en unidad, los problemas que tiene la ciudadanía y también los desafíos electorales que tenemos este año”.

La aclaración de Winter

Frente a la polémica, el diputado de CS salió esta mañana a aclarar sus palabras. “Yo lo que dije es que los partidos de izquierda hemos sido negligentes en transmitirle a la ciudadanía que el gobierno está luchando por la justicia social, pero no es que yo no crea que el gobierno está luchando por la justicia social. Por el contrario, yo digo que yo creo que lo está haciendo y que nosotros los partidos de izquierda tenemos que redoblar nuestro esfuerzo en que toda la ciudadanía así lo comprenda”, explicó en conversación con Radio Universo.

En ese sentido, explicó que “es una crítica que la hice más intensamente hacia nosotros mismos los partidos que al gobierno”, y que se centra en “la comunicación de lo que están haciendo, a veces el elemento de persuasión de por qué nuestras ideas son las correctas, queda un poco fuera de un énfasis mayor”.

“Yo lo que estoy diciendo es que el gobierno, además de decir ‘vamos a llegar a un acuerdo’, también tenga un rol de conducción en conversar con la sociedad acerca de por qué nuestras ideas y principios son correctos”, agregó.