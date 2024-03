PC no dio unanimidad: se cae sesión especial de la Cámara para analizar secuestro de exmilitar venezolano

Desde hace varios días, distintas bancadas en la Cámara de Diputados, especialmente de la oposición, han estado sondeando la posibilidad tener una sesión especial para discutir sobre el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Producto de esas gestiones el timonel de la Cámara, Ricardo Cifuentes, exploró la opción de adelantar el receso legislativo para realizar una sesión especial que abordara el secuestro. Sin embargo, según transmitían desde las bancadas, existía una dificultad práctica para dicho cometido, y es que los funcionarios de la sede legislativa aún se encontraban de vacaciones, por lo que dificultaba conseguir un acuerdo para suspender el receso legislativo.

La idea apuntaba a sostener no sólo una sesión especial, sino que también que sesionaran de manera conjunta las comisiones de Inteligencia y de Defensa, siendo esta última presidida por el diputado Francisco Undurraga (Evópoli).

Sin embargo, según anunció el parlamentario opositor, las sesiones no podrán llevarse a cabo, pues acusó que el Partido Comunista no dio la unanimidad para que la convocatoria tuviera luz verde. Dicha colectividad, afirmó Undurraga, “a través del diputado Cuello que es el jefe de la bancada, no dio la unanimidad para que pudiéramos realizar esta reunión”.

“No podremos saber de primera fuente los datos que son relevantes y que pueden ser aportados sin violar el secreto del sumario”, comentó el diputado.

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, por su parte, lamentó que “el Partido Comunista ponga en entredicho lo manifestado por su propio gobierno, que han dicho que están disponibles para colaborar en esta investigación que es una gravedad enorme porque se está cuestionando y agrediendo la soberanía nacional”.

“Eso demuestra que el Partido Comunista no tiene intenciones que esta investigación avance y por eso lamentamos esta doble alma que el gobierno permanentemente enfrenta”, agregó el titular de los diputados de RN.

Consultado por este medio, el jefe de la bancada de los diputados del PC, Luis Cuello, argumentó que la decisión de restarse es que “los planteamientos que se han hecho son inconducentes, se plantean espacios de deliberación inútiles, donde además se genera un riesgo en caso que se entregue una información, tomando en cuenta el antecedentes que diputados de la derecha han sido capaces de grabar conversaciones privadas donde está el Presidente de la República”.

Por lo mismo, argumentó Cuello, “no hay ninguna garantía y puede ser perjudicial para la investigación que la Fiscalía ha declarado como secreta”. Cuello, además, remarcó que “no se han pronunciado y que no tienen la obligación de hacerlo”.