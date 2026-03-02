Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, expresó dudas en torno a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

A solo días del cambio de mando, Squella advirtió que el hecho de que la expresidenta no asista al cambio de mando -debido a que tiene una actividad con el Club de Madrid- es “una cosa realmente inaudita”, teniendo en cuenta su candidatura.

“Uno podría haber esperado de que tiene que ganarse las confianzas y el entusiasmo acá en su propio país, pero prefiere, digamos, no estar”, sostuvo en conversación con radio Agricultura.

Por otra parte, comentó que en el caso del gobierno entrante, encabezado por José Antonio Kast, tendrá que “hacer un análisis de cómo están los apoyos de los distintos países y eso seguramente va a tardar algunas semanas y meses”.

También dijo sentir “poco entusiasmo” por la candidatura y aludió como uno de los motivos su gestión, especialmente durante su segundo gobierno. “Creo que va a ser muy difícil que se pueda desmarcar de lo que al menos los chilenos sabemos muy bien es su manera de pensar en esta propuesta, digamos, de dirigir los destinos de Naciones Unidas. Eso tendrán que verlo el resto de los países, pero si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata“, admitió.

Si bien reconoció que respecto de este asunto Kast, como jefe de Estado, tendrá “una mirada infinitamente más amplia”, sostuvo que no tiene dudas de que “en el fuero interno de tiene quienes van a asumir la administración, (habrá) la misma evaluación de lo que fue particularmente el segundo gobierno de Michel Bachelet”.

“Siempre a uno le gustaría que estuvieran todos los presidentes, los expresidentes presentes en una ceremonia tan importante de nuestras tradiciones republicana, en fin. Pero más allá de eso, yo me quedo con la lectura de que sabiendo que tenía que convencer particularmente a los chilenos de su candidatura, decide no estar", reiteró.

“Me da la impresión de que desahuciaron esa candidatura hace bastante tiempo y simplemente estaba haciendo una estrategia política internacional de la mano con Brasil y México, que es en parte, digamos, lo que nosotros veníamos denunciando. Es probable que tengan claro de que a la hora que corresponda Estados Unidos va a vetar esa candidatura", zanjó.