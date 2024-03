Timoneles oficialistas sostienen inédita cita con Miguel Crispi en La Moneda

Este viernes, en una jornada importante para el Ejecutivo por la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi (RD), se reunió en La Moneda con timoneles del oficialismo.

El encuentro, al que asistieron siete presidentes de partido, fue convocado por el propio Crispi. Esto, luego de las tensiones que ha generado en el propio sector el lío de platas entre la Fundación Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda, por el que ha estado en el ojo del huracán y con las miradas sobre él.

A la cita solicitada por el jefe de asesores del Segundo Piso de Palacio asistieron los timoneles Paulina Vodanovic (PS), Jaime Quintana (PPD), Lautaro Carmona (PC), Diego Ibáñez (CS), Diego Vela (RD), Tomás Hirsch (AH), Flavia Torrealba (FRVS), además de José Toro, secretario general del PPD.

La reunión se produce tras semanas agitadas para Crispi, luego que el pasado 22 de febrero prestó declaración en calidad de imputado en la investigación que desarrolla el Ministerio Público por los convenios presuntamente irregulares entre fundaciones y entidades estatales que la Fiscalía de Antofagasta comenzó a indagar al conocerse el caso de la fundación creada por Daniel Andrade (ex RD).

La comparecencia está relacionada con una ampliación de la querella presentada por los diputados del Partido Republicano Cristián Araya y Juan Irarrázaval, que apunta a gestiones administrativas que habrían realizado a fin de facilitar la disposición de recursos a fundaciones.

La querella cuestiona a Crispi porque el 24 de junio de 2022, cuando se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, envió un oficio al gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, mediante el cual se validó el convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica” con la Fundación Procultura, pese a que la experticia de esta era otra.

A la salida de la cita con el jefe de asesores de Presidencia, la timonel del Partido Socialista fue abordada por la prensa, oportunidad que aprovechó para tomar distancia de la decisión del Presidente Gabriel Boric de excluir a empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE).

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO.

“Yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas, conozco de este mundo y por cierto hemos condenado las acciones militares contra civiles en Gaza, así como también las acciones de Hamas. Por lo tanto, siendo muy crítica del conflicto que está desarrollándose, sí creo que la complejidad de las relaciones comerciales en materia de defensa donde hay contratos vigentes es difícil y es una posición que yo no comparto”, declaró la senadora del Socialismo Democrático.

A eso, Vodanovic agregó: “Yo lo digo en el entendido de que conozco de aquello. Por cierto, hoy día es el Presidente el que ha tomado esa decisión, pero mi postura personal en esto no es para entrar en conflicto con el Presidente, porque aquí pueden haber distintas opiniones. Reitero, habiendo sido subsecretaria me parece una decisión que va a tener que abordarla desde el punto de vista de las relaciones comerciales y lo que significa la continuidad de temas que no son de público conocimiento y que tampoco me compete a mí comentarlo”.

Durante esta jornada, en la firma conjunta con el jefe del gobierno de España, el Mandatario defendió su decisión al señalar que “lo mismo hizo el Presidente Piñera cuando suspendió la invitación a Rusia de la participación de la FIDAE, cuando se realizó la invasión a Ucrania en febrero del año 2022″.