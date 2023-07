Tohá sobre salida de la subsecretaria de Cultura: “Ella cometió un error y no está en duda el convenio”

El viernes se informó de la renuncia de la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez que se concretará mañana lunes. Tras esto, la ministra del Interior, Carolina Tohá aclaró que “ella en esto cometió un error y no está en duda el convenio” y que el “error” está en que firmara un convenio con su ex empleador.

La solicitud de la renuncia se dio luego de que el Presidente Gabriel Boric ordenara un sumario administrativo por la suscripción de dos convenios.

De acuerdo a fuentes conocedoras de la situación, los convenios fueron firmados por la subsecretaria con la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), organización donde ofició como directora de Cultura antes de que llegara al gobierno.

En ese sentido, la titular de Interior explicó en Estado Nacional que “se firmaron dos contratos con actividades ligadas a la Cordesan, ese es su antiguo empleador y eso no debiera hacerse. Ella en esto cometió un error, no está en duda el convenio, la dificultad es que ella antes trabajaba ahí. No hay una disputa con ella, ella reconoce que se equivocó”.

“En el caso del convenio al ex empleador, es nítido que hay una falta, en eso no hay duda, y por eso se aceptó que renunciara. Es algo lamentable, pero cuando pasa, se ha hecho lo que se debe hacer”, agregó.

Además, recalcó que “no hay en este momento ningún otro elemento y el sumario se hace porque es lo que corresponde cuando hay una irregularidad administrativa, no es necesario que haya un delito”.