Tras condiciones de Boric: timonel del Senado dice que es “perfectamente posible” trabajar en reformas a las pensiones y al sistema político

La mañana de este jueves, el timonel del Senado, José García Ruminot (RN), se refirió al condicionamiento que hizo el Presidente Gabriel Boric respecto a una eventual reforma al sistema político. “Toda discusión respecto a algo tan importante como el sistema político va o debiera ser posterior a que zanjemos la discusión que yo diría más le importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones”, dijo el martes.

A propósito de las palabras del Jefe de Estado, García Ruminot señaló que es “perfectamente posible” trabajar en ambos proyectos al mismo tiempo, sin dejar uno de ellos atrás.

“El proyecto de reforma previsional está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Yo tengo confianza en que ellos están escuchando a los expertos, están escuchando a los especialistas, y tengo confianza de que puedan construir también un acuerdo. Por lo tanto, estando eso ya encaminado, ¿por qué no avanzar en esto de reformas al sistema político?”, planteó en conversación con Radio Duna.

El Presidente Gabriel Boric. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

El RN explicó que, a su juicio, esta última reforma puede sonar como algo “muy pretencioso o grandioso”, pero que “en realidad estamos hablando de cosas bien específicas”. Allí entregó como ejemplo que “a partir de la próxima elección parlamentaria, que es el año 2025, que van a asumir sus cargos en marzo del año 2026, para tener un escaño en la Cámara de Diputados el partido político respectivo tenga que tener al menos el 5% de los votos”.

“Razonable también es que el parlamentario que renuncia a su partido político pierda el escaño parlamentario, porque fue electo por un partido político, fue electo por un conglomerado político, fue electo representando determinadas ideas. Entonces, si renuncia, que deje su escaño parlamentario”.

Una tercera medida, apuntó, sería entregarle facultades al Servicio Electoral (Servel) para que puedan “supervisar el cumplimiento de la disciplina partidaria, porque de eso se trata, de que los partidos políticos nos ordenemos, de que se cumplan los acuerdos y que podamos tener más gobernabilidad, porque eso le facilita la tarea a los gobiernos y le facilita también la disciplina. Y también le facilita la tarea al propio Congreso”.

García por reforma al sistema político: “Voy a empujarlo”

“Entonces, no estamos hablando de una reforma que va a cambiarlo todo. No vamos a cambiar los distritos, no vamos a cambiar probablemente el número de parlamentarios, porque va a ser muy difícil construir las mayorías para que tengamos ese tipo de reformas. Pero estas concretas que he señalado, ¿por qué no poder hacerlas en paralelo mientras se está discutiendo la reforma previsional en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y nosotros en la Comisión de Hacienda que estamos discutiendo el proyecto de cumplimiento tributario?”, cuestionó.

Consultado sobre si como presidente del Senado promoverá una reforma al sistema político, García Ruminot aseguró que va a “empujarlo y a procurar que logremos los acuerdos”. Además, dijo tener “confianza” en lograr esos consensos, ya que hay varios timoneles de partidos políticos que forman parte de la Cámara Alta.

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN).

El RN también fue inquirido respecto a las declaraciones del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien el martes respondió al Presidente Boric por su condicionamiento a la reforma al sistema político. “No aceptaremos condiciones al borde del chantaje”, afirmó en esa oportunidad.

“Creo que no me corresponde estar calificando. Yo simplemente he dicho (antes) que las palabras del presidente de la República me parecieron un balde de agua fría, porque de verdad yo tenía la convicción (...) de las muchas conversaciones que yo había venido teniendo con distintos dirigentes políticos, todos me pedían, me manifestaban, me decían que asumamos el desafío de estas reformas políticas concretas, que es posible que haya acuerdo en ellas”, sostuvo.

En ese sentido, llamó a hacer “las cosas al mismo tiempo, porque es posible hacerlo”.