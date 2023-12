Vallejo responde a críticas oficialistas y llama al sector a mirar en forma “sistémica” propuestas sobre isapres

En entrevista con radio Universo, Gael Yeomans, diputada de Convergencia Social, insistió en que se debe separar la discusión sobre el ajuste fiscal de la propuesta en favor de las isapres, en base a lo “complejo” del debate. Esto, luego que el lunes el gobierno ingresara a la Cámara Baja el proyecto de Reajuste del Sector Público, en el que también incorporó una iniciativa con la que pretende mitigar de manera transitoria el efecto que genera en las prestadoras la aplicación del fallo GES que dictó la Corte Suprema. En el texto presentado, el Ejecutivo planteó adelantar el procedimiento para fijar el Indicador de Costos de la Salud (ICSA).

La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados señaló que su cuestionamiento apunta a una “lógica de procedimiento” y que “esto requiere una discusión más particular”.

Consultada por el planteamiento de la diputada oficialista y las críticas a la propuesta, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, defendió el proceder del Ejecutivo en esta materia.

“Recordar que esa medida en específico está contenida actualmente en la ley corta de isapres, junto a otras medidas que el Ejecutivo preparó después de meses de trabajo y después de recoger algunas propuestas de la comisión de expertos que creó el Senado para analizar la crisis de las isapres, por lo tanto, si uno ve el efecto sistémico de esa medida, va a comprender que tanto apunta a mantener una cierta estabilidad del sistema para no afectar a los usuarios de las isapres, como al mismo tiempo, fortalecer Fonasa, que son los dos objetivos que hemos buscado en el marco del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, o los fallos, porque se sumó el fallo de GES”, señaló Vallejo al informar del plan de Transporte para el plebiscito del domingo, en la sede de esa cartera la mañana de este martes.

“Entonces, el llamado al oficialismo, en este sentido, es a mirar el proyecto de ley corta de manera sistémica y no solo el adelantamiento del ICSA. El adelantamiento del ICSA tiene que ver solo con una cuestión coyuntural que es producto de la aplicación inmediata del fallo GES, solo por eso estamos queriendo adelantar esa medida de la ley corta en el marco del reajuste al sector público”, señaló la vocera, destacando que además se presentó la “junto a la suspensión inmediata del cobro a los menores de dos años, que es otra parte del cumplimiento del fallo GES”.

“Lo que estamos proponiendo como Ejecutivo es adelantar en el reajuste del sector público dos medidas que ya están contempladas en la Ley corta: el reajuste del precio ICSA y la suspensión inmediata del cobro a menores de dos años en los planes de las isapres. Obviamente esperamos que lo principal sea en el centro del debate el reajuste del sector público, porque es un acuerdo importante, histórico, pero, en segundo lugar, a ver sistémicamente la propuesta de ley corta”, expuso la ministra de la Segebob.

“Tenemos críticas de dos lados. Unos que dicen que esto es insuficiente, que son las isapres que lo que han hecho estos últimos meses es criticar toda propuesta y buscar, de alguna manera, realmente salvatajes y a lo cual nosotros no hemos estado dispuestos. Y, por otro lado, algunos que consideran que esto, de adelantar algo que se hace frecuentemente por parte de la Superintendencia, que es el reajuste del precio ICSA, sería un salvataje. No es ni lo uno ni lo otro, ni vamos a atender a todas las exigencias de las isapres porque eso sería incumplir el fallo de la Corte Suprema, pero por otro lado, tampoco vamos a ser irresponsables y no generar medida que amortigüen un poco la situación crítica en que está el sistema por que eso va a terminar perjudicando a los usuarios”, argumentó la secretaria de Estado.