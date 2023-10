Veto a ley de usurpaciones: Boric respalda a ministra Tohá y llama a “no hacer caricaturas”

En medio de su visita a la Región de Coquimbo, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la ley que fue aprobada el martes por la Cámara de Diputados y que sanciona el porte de combustible en el contexto de manifestaciones. Además, abordó el veto que ingresó el Ejecutivo a la Ley de Usurpaciones, iniciativa que endurece las medidas en contra de las ocupaciones ilegales de propiedades y que fue despachada el 30 de agosto pasado por el Congreso.

Lugo de reunirse con alcaldes y parlamentarios de la zona, en una reunión que se extendió por cerca de tres horas, donde se abordaron temas de seguridad y la megasequía que afecta a la región, el Mandatario abordó el veto presidencial que fue dado a conocer en detalle por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y donde la oposición ya anunció su rechazo a la herramienta.

Asimismo, este miércoles la comisión de Seguridad Pública del Senado inició la discusión de las 14 observaciones enviadas por el Ejecutivo, instancia en que la jefa de gabinete defendió el veto presidencial ante los senadores presentes e insistió en que el proyecto “puede aplicar cárcel a personas que están en campamentos”.

En su punto de prensa, el Presidente Boric respaldó a la ministra Tohá y llamó a no hacer una “caricatura” del proceso y de los alcances del veto.

“El tema de las usurpaciones lo ha llevado, me parece bastante bien, la ministra Tohá, ustedes pudieron escuchar sus declaraciones en detalle. Acá lo importante es que no hagamos caricaturas, la calificación de usurpaciones está en la legislación actual. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos de no criminalizar y de ser cuidadosos de cómo evitamos que hayan usurpaciones, sin criminalizar a la pobreza, y ahí hay equilibrios que son difíciles de encontrar, por eso se producen estos debates tan álgidos en el legislativo, pero yo espero que acá todos actuemos poniendo el bien de Chile por delante, y que la calificación de las herramientas constitucionales que nos entrega la ley para poder ser colegisladores se respeten como corresponde en el congreso y que eso no sea un impedimento para alcanzar acuerdos en otras áreas”, señaló el Mandatario.

Porte de combustibles

Con respecto a la ley que sanciona el porte de combustibles, y que fue despachada el martes desde la Cámara de Diputados en su último trámite, el Presidente Boric dijo que “yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la utilización de mecanismos o herramientas incendiarias en cualquier contexto no es justificable y eso no está bien. De hecho, quienes lo han utilizado (combustible), han terminado favoreciendo la deslegitimación de los movimientos sociales más que su apoyo y fortalecimiento. Con la oposición tuvimos una diferencia respecto a la calificación de penas, pero el Congreso habló y tengo que respetar la voluntad de la mayoría, estoy consciente de que en esto tenemos minoría”.

Por último, Boric dijo que “en materia de seguridad no se puede legislar pensando en la encuesta de la próxima semana, tenemos que tener un sistema que sea coherente, que genere los incentivos que nos permitan tener mayor seguridad y resguardar los derechos de todos los ciudadanos. Me la voy a jugar siempre porque no me olvido de donde venimos, tanto por el derecho de las personas a vivir en un ambiente de paz, pero también por el derecho de las personas a movilizarse y manifestarse, incluso cuando esto sea contra el gobierno, es parte esencial de la democracia”.