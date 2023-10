“Nos parece sumamente preocupante”: diputados PC cuestionan rebaja del 100% para presupuesto de plan de reparación de víctimas del estallido social

Esta tarde, La Tercera dio a conocer que en la Ley de Presupuesto 2024 el ítem referido al Programa de Derechos Humanos del Estallido Social se redujo en un 100%. Es decir, de los $ 181.155.000 millones de pesos aprobados para 2023, se pasó a $ 0. De igual forma, tampoco hay recursos asignados para “víctimas de violencia institucional”.

El anuncio no cayó bien al interior del Partido Comunista (PC), colectividad que desde los inicios de las movilizaciones en octubre de 2019 ha abogado por la defensa de las víctimas de represión policial que se dio en ese período.

Por ejemplo, el diputado Matías Ramírez manifestó que “existe una deuda por parte del Estado chileno no solamente respecto a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, sino que también en el contexto del estallido social, que se mantienen vigentes. Aquello nos parece sumamente preocupante. Han sido las propias organizaciones y víctimas de la violencia institucional quienes han indicado que no existe un cronograma claro respecto a la reparación y garantías de no repetición, sumado a la escasez también de investigación que hayan llegado a condenas en los tribunales de justicia”.

Desde el gobierno explicaron que los fondos para la prometida reparación se sumarán al presupuesto de otros ministerios, puesto que corresponderán a medidas sectoriales.

En esa línea, Ramírez afirmó que “si bien el gobierno ha indicado que algunas partidas fueron distribuidas particularmente a Salud, para ir en ayuda de las víctimas del estallido, creemos que de todas formas es insuficiente”. En todo caso, el parlamentario enfatizó que “aquello no solamente es responsabilidad del gobierno, sino también de la institucionalidad. La oposición actualmente lleva a cabo una comisión investigadora que busca cuestionar la entrega de pensiones de gracia a víctimas del estallido (...)”.

“En el marco de una conmemoración del 18 de octubre, se tienen que generar compromisos claros no solo sobre el financiamiento, sino también sobre la reparación integral, de las medidas que vayan para las víctimas de la violencia institucional”, agregó Ramírez.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara, la diputada Carmen Hertz, dijo que “dejar sin recursos la reparación a las víctimas de agentes del Estado durante el estallido social es ignorar los pilares fundamentales del nunca más y de las garantías de no repetición: la verdad, la justicia y la reparación, no se está cumpliendo con las obligaciones internacionales que el Estado de Chile tiene cuando se violan los derechos fundamentales de las o los ciudadanos”.

22 AGOSTO 2023 RETRATO A LA VICEPRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, CARMEN HERTZ. FOTO: DEDVI MISSENE

En tanto, la diputada María Candelaria Acevedo afirmó que hay una preocupación por los avances de la política de reparación. La diputada, en todo caso, destacó que “en este proyecto de presupuesto lo relacionado al programa PACTO, se ejecutará a través de los distintos ministerios, buscando con esto una mejor ejecución de los recursos sectoriales”.