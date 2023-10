Oficialismo y la DC sostienen primer encuentro para analizar el rumbo del proceso constitucional

El mismo día en que el pleno del Consejo terminó su primera fase y se alista para despacharle su texto a la Comisión Experta para que haga modificaciones, los partidos del oficialismo se activaron este miércoles en un primer encuentro transversal de todas las fuerzas de izquierda junto con la DC.

Todos los partidos del sector llegaron este miércoles hasta la sede del Senado en Santiago para abordar la nueva fase, ya que mantienen duras críticas al texto elaborado por el Consejo y algunos incluso de manera soterrada ya se preparan para estar “En contra” en el plebiscito de diciembre.

Así, desde las 19.00, se congregaron en la sala de los presidentes los timoneles de cada colectividad -Diego Ibáñez (CS), Jaime Quintana (PPD), Paulina Vodanovic (PS), Diego Vela (RD) y Lautaro Carmona (PC), entre otros- junto a sus respectivos representantes dentro del proceso constitucional. La cita, que continuaba al cierre de esta edición, se convocó con el objetivo de analizar el texto redactado por el Consejo, pavimentar las etapas que quedan y conversar respecto de cómo se puede encauzar el rumbo constituyente vigente, que hoy está controlado por el Partido Republicano.

“En la medida en que también podamos contar con la confianza, con el afecto de ustedes, nos vamos a sentir mucho más seguros de poder avanzar en recuperar caminos, porque necesitamos mejorar el texto significativamente por el bien del país”, afirmó el consejero y vicepresidente del órgano Aldo Valle (Ind.-PS).

Todo esto se da en medio de las gestiones que promueve la timonel socialista, Paulina Vodanovic, junto a los presidentes de partido de Chile Vamos para explorar un acuerdo transversal en la nueva etapa de la Comisión Experta. En esta oportunidad, las colectividades podrían avanzar en cambios al borrador del Consejo y así buscar mayor transversalidad. Para eso necesitan el respaldo de al menos 14 expertos, los cuales son controlados por las fuerzas políticas tradicionales de ambos bloques.

“No solo porque tengamos una diferencia política, no solo porque tengamos unas legítimas diferencias ideológicas, sino porque pensando en que Chile necesita de una estabilidad y de unos equilibrios sustantivos, más verdaderos, es que vamos a continuar en esto y con ustedes nos sentimos mucho más apoyados y con la confianza de que, por lo mismo, tendrán que entender los demás que no basta con tener una mayoría, no basta con una operación aritmética, la democracia se hace de otra manera, las constituciones se hacen de otra manera”, continuó Valle.