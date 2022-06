Ximena Rincón (DC) y proceso constituyente: “La constitución de Barraza (PC) está siendo más cerrada que la que rige hoy”

La senadora DC, Ximena Rincón, criticó en duros términos el avance que ha tenido la Convención Constitucional respecto a establecer los quórum con los que deberá ser modificada la futura Carta Magna, en caso de ser aprobada en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

El pasado 8 de junio, la Comisión de Normas Transitorias despachó al pleno la norma que exige al actual Congreso un quórum de 4/7 y referéndums para poder reformar el futuro texto constitucional.

En ese sentido, la legisladora de la falange, que hace algunos días presentó junto a otros compañeros de partido, una propuesta para bajar a 4/7 el requisito para modificar la actual Constitución, apuntó directamente al convencional del PC, Marcos Barraza.

“Claramente es un candado puesto a cualquier reforma que se quiere hacer y a mí me sorprende que quienes usaron tantas veces los argumentos de estas pongan candados más gravosos a la que ellos han creado”, sostuvo Rincón sobre los 4/7 en conversación con Radio Pauta.

Y agregó: “Barraza tiene muchas explicaciones que dar. La constitución de Barraza está siendo más cerrada que la de hoy”.

La senadora DC también tuvo palabras para la postura del gobierno y del Presidente Gabriel Boric respecto a que “es evidente” que la actual Constitución “es un obstáculo para algunas de las reformas que queremos hacer”.

A juicio de Rincón “yo creo que más que el riesgo, es ponerse el parche antes de la herida”. Además recordó que cuando fue ministra Segpres en el gobierno de Michelle Bachelet se avanzaron en una serie de reformas, como la del fin al binominal, entre otras. “Entonces decir que el programa de gobierno no se puede materializar con esta Constitución la verdad es que me preocupa, porque significa que o no están las capacidades para dialogar, conversar, construir acuerdos o definitivamente es casi un chantaje de que “o nos aprueba este texto que viene o nosotros no tenemos nada qué hacer” y ahí uno debiera preguntarse “qué hacen si la ciudadanía dice este texto que me están poniendo encima de la mesa no me gusta?”, indicó.

Por otro lado, la senadora también criticó la postura de la directiva de su partido en torno al nuevo texto constitucional.

“Yo creo que lo razonable es que se permita que se expresen las dos opciones, las dos son legítimas como ha dicho el Presidente”, indicó.

Y criticó el comunicado que la tienda sacó en relación a la propuesta que ella impulsó junto a otros senadores DC sobre los quórums de 4/7 para modificar la actual Constitución. “No fue consultado con todos los miembros de la mesa y, por lo tanto, es bastante poco democrático que se pretenda dar órdenes de partido. Yo lo veo muy preocupante y, claro, es la historia de nuestro partido en el último tiempo de conducción, desde Carmen Frei en adelante es no respetar los acuerdos”, cerró.