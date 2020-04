4 consideraciones para hacer deporte al aire libre en tiempos de pandemia

Hace 1 hora

Ilustración: César Mejías

El mensaje es claro: practicar deporte en casa, pero en el caso que no se quiera seguir la sugerencia, los especialistas aconsejan no usar los bancos ni las máquinas de ejercicios de plazas y tomar aún más distancia de la recomendada, los dos metros y medio recomendados no son suficientes.