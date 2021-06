Ansiedad por separación: consejos y productos para evitarla en perros recién adoptados

Un estudio de la Fundación Affinity en España dice que un 70% de las personas se ha sentido mental y emocionalmente afectadas por el confinamiento. Pero al mismo tiempo, otro 73% dice que su mascota los ha ayudado positivamente a sobrellevar este duro periodo. Gracias a sus compañeros animales, las personas se han sentido menos solas, han dado y recibido afecto y los perros, en particular y según la encuesta, han resultado ser excelentes compañeros para los niños.

En Argentina, diversos medios afirman que en el último semestre las adopciones de perros subieron en un 200%. En Chile no hay cifras al respecto, pero no deberíamos estar tan lejos. Yo, al menos, conozco a varios y varias que se han convertido en tenedores responsables esta temporada. Incluso yo, que aunque no lo tenía en mis planes, en abril pasado, mientras hacía scroll por mi Instagram, vi la publicación de un perrito mestizo llamado Charlie que estaba en adopción.

Larga historia hecha corta: después de consultarlo con mi mesa de expertos (mis mejores amigos), lo adopté. Y por supuesto que tenía miedo. A la persona que lo tuvo como su hogar temporal le pregunté de todo: ¿Rompe plantas? ¿Se hace pipí adentro? ¿Se va a comer mi sillón? ¡Ay mi colección de revistas! Y después de traspasar todas mis inseguridades en esta paternidad perruna que estaba asumiendo, vi su cara tierna y bajé las revoluciones. “Bienvenido a mi casa”, le dije.

Afortunadamente, para mí las cosas salieron bien y tuve muchísima suerte: es el perro mejor portado de la galaxia. Y cuando empezamos a conocernos y entender la dinámica de cada uno, pasando casi todo el día juntos durante las cuarentenas, lo que más ha costado son los momentos en que tengo que ir a comprar al supermercado o cuando salgo a andar en bicicleta. Debo admitir que incluso lo llevé a mi oficina un par de veces, porque no lo quería dejar solo.

Efectivamente, descubrí que cuando yo bajaba, aunque fuera a conserjería, él se ponía a llorar y a raspar con sus garras el piso de la puerta, esperando —supongo— encontrarme al otro lado. Para evitarlo, empecé a seguir los consejos que a diario da Claudia Garcés en @adiestrandog_chile. La clave es mantenerlos entretenidos y estimulados cuando uno no está.

Intuitivamente, le compré un par de huesos ricos, como el recreativo de Huargo, que está crudo y viene con médula. Algo de lo que no se separaba por horas y hasta ahora es su favorito.

Hueso recreativo Huargo (15 cms)

También me fui a la segura y le compré un juguete Kong clásico, que rellenaba con premios, los que también dejaba escondidos en rincones de la casa para que él los buscara y así pasara varios minutos entretenido, distrayéndolo de mi ausencia. Sus favoritos hasta ahora: los Bill Jack de mantequilla de maní y plátano.

Juguete para perros Kong Classic

Snack para perros BilJac PBnanas (sabor mantequilla de maní y plátano) 113g

Hablamos directamente con Claudia Garcés de Adiestrandog, educadora canina profesional y experta en gestión del comportamiento, para pedirle consejos sobre lo que hay que saber sí o sí al momento de adoptar un can, y evitar que este haga destrozos. Las conclusiones, al menos para mí, fueron impactantes: los perros tienen autoestima.

“Yo trabajo con el método cognitivo emocional, distinto al conductismo, donde hay cuatro dimensiones importantes: la emocional, la cognitiva, la social y la física”, explica la experta, que tiene más de 33 mil seguidores en Instagram y más de 1.500 alumnos al mes.

“Es importante pensar cuánto aporta el ser humano en la relación con su perro. No se le puede cargar toda la responsabilidad al animal”, cuenta. También agrega que cuando los canes desarrollan problemas de conducta, no sólo tiene que ver con sus miedos o ansiedades, sino que con las herramientas que, como tenedores, hemos sido capaces de entregarles. En el caso de no darles ninguna, “podemos castrar la autoestima de nuestro perro”, dice.

La especialista repara en que uno de los problemas que más se repite en esta época es el de la separación entre el animal y su tenedor. Los humanos están preocupados, pero Claudia enumera lo que los perros necesitan para poder estar solos y desarrollar habilidades: deben ser capaces de poder usar su olfato, roer, masticar, destripar, revolcarse y oler el trasero de otros perros en la calle.

Para el primer punto, la especialista recomienda ser ingenioso. En lugar de servir la comida en un plato, por ejemplo, se puede envolver en una manta y que el perro, guiado por su olfato y astucia, juegue hasta encontrar la forma de reclamar su almuerzo.

“Se puede hacer una búsqueda del tesoro cuando el tutor se va de la casa”, dice. “El perro debe pasarlo bien usando su olfato y asociar que cuando el humano se va, pasan cosas buenas también”. Recomienda primero partir con cosas chicas, después esconder sorpresas por la casa o incluso en un cajón para que, usando sus habilidades, él lo de vuelta. Ojalá sin cosas importantes dentro.

Una buena alternativa para esconder premios son los snacks Patagon Raw, que no tienen preservantes artificiales, son libres de grano, harina y abultantes, y están hechos en un 100% con carne deshidratada.

Snacks de carne Patagon Raw 40g

En el caso de roer, los huesos son excelentes aliados. Es normal que los cachorros pasen por una etapa de pirañas, en la que muerden todo lo que encuentran por delante. “Es algo fisiológico”, dice Garcés, “la boca les pica y es a través de la mordida que van conociendo su mundo”. El hueso Nosh, que viene en distintas tallas, es especial para que nuestros amigos no se ensañen con los muebles, sino que desvíen su atención y se estimulen con un juguete seguro y además delicioso.

Hueso mordedor Nosh sabor tocino (Talla L)

“Cuando un perro recién adoptado llega a una casa, es importante darle su espacio: tenerle su cama y evitar estar todo el rato estigmatizándolo, diciéndole ‘pobrecito’ o que por venir de la calle haya que estar sobreprotegiéndolo constantemente”, alerta la experta. Jamás, agrega, hay que tomar una postura de “ay no, cómo lo voy a dejar solo”, porque eso trae consecuencias complicadas, como una menor autoestima, perdiendo oportunidades de que los perros pongan a prueba su resolución de problemas. Algo que a la larga los afecta cognitivamente y a los humanos emocionalmente, siendo después difícil salir sin ellos y separarse, aunque sea por unas pocas horas.

