Guía del gin: 8 opciones para distintos gustos y presupuestos

La cosa es más o menos así: hasta aproximadamente inicios de la década pasada, el gin venía a la baja en buena parte del mundo, con la excepción de España, donde el gin tonic siempre ha reinado en sus barras. Pues bien, las compañías productoras de este destilado quisieron revertir la situación y comenzaron a invertir mucho en publicidad como también en nuevas marcas y estilos. Este esfuerzo generó un boom en todo el mundo, similar al del vodka en los noventas, el que por estos días se encuentra en pleno apogeo.

Tanto así, que en Chile no solo se está bebiendo bastante gin sino que también se están produciendo algunas interesantes etiquetas. Por todo lo anterior, vale la pena tener a mano una guía con el detalle de lo que podemos encontrar en cuanto a gin en el comercio nacional.

El viejo y querido Bombay

Quienes se acercaron al gin tonic por primera vez en barras españolas, recordarán que por esos lados la marca que mandaba era precisamente el Bombay Sapphire. Seco, potente y con un ligero toque a enebro, que le da un sabor muy particular, los tragos preparados con Bombay penetraron fuerte en los paladares de muchos. Por lo mismo, sin ser el mejor del mercado, a muchos les da de tanto en tanto, y me incluyo, por saborear un gin tonic preparado con esta marca. Además que de precio no está nada mal.

Bombay Sapphire London Dry Gin 750 ml 40º

No es el mismo de siempre

El gin en Chile arrastró una feroz mala fama hasta hace no mucho tiempo. Se rumoreaba que su consumo en exceso te podía dejar ciego y además todos recordamos cañas abominables a consecuencia del consumo de este destilado, sobre todo combinado con ginger ale. El problema real era que, salvo un par de excepciones, los gin que consumíamos entonces estaban lejos de ser los mejores. Una de estas marcas era Tanqueray, un clásico gin que desde hace mucho se puede encontrar en nuestro mercado. Sin embargo, ahora existe el Tanqueray Ten, una variedad mucho más compleja que su antigua versión, con notas cítricas y herbales que lo hacen útil para preparar gin tonics pero sobre todo para elaborar un distinguido dry martini.

Gin Tanqueray Nº TEN 750 ml 40º

El mejor de los económicos

Otra consecuencia del boom del gin que estamos viviendo es que esta bebida se está destilando en lugares hasta hace poco impensados. Como por ejemplo en Bolivia, país desde donde nos llega el gin La República, a muy buen valor y con excelente calidad en sus dos variedades. De hecho, de la oferta existente en el mercado nacional, debe ser el que por estos días tiene una mejor relación precio-calidad.

Gin La República Andina 700 ml 42º

Un perro bravo

Salió al mercado en 2006, Año del Perro según el horóscopo chino, y de ahí viene su botella tan característica. Pero ojo, no se trata de un gin chino sino que de un clásico producto inglés, que a pesar de su transgresora botella va en la línea de los clásicos de este destilado. Es decir, un London Dry Gin en toda regla, con enebro más algunos botánicos exóticos, cuyos aromas van más bien hacia el lado cítrico. Por lo mismo, se recomienda usar en gin tonics clásicos, solamente con gin, tónica y cáscara de limón.

Bulldog London Dry Gin 750 cc 40º

Del otro lado de la cordillera

El gin —y la coctelería en general— viven momentos de gloria en Argentina, con una proliferación de bares, bartenders, preparaciones y etiquetas que incluso se han transformado en materia de exportación. Uno de los gin más representativos de todo esto que pasa al otro lado de la cordillera es el Príncipe de los Apóstoles, un destilado que utiliza botánicos muy peculiares y muy argentinos, tales como la yerba mate, la piel de pomelo y el eucalipto. Funciona muy bien con agua tónica, pero a su vez es lo suficientemente versátil como para usarse vastamente en coctelería.

Gin Príncipe de los Apóstoles 750 ml 40,5º

El Maestro

Este es un gin nacional, con apenas un par de años en el mercado, pero que ya se ha hecho de cierto renombre gracias a una aceptación por parte del público masivo y también por la obtención de muy buenos puntajes en algunos concursos. Aunque es bastante limpio y ligero al paladar, este gin utiliza en su elaboración una buena cantidad de botánicos como cilantro, laurel, cacho de cabra ahumado, mandarina, romero y otros. Su aroma es bastante complejo y persistente, y por eso funciona muy bien en cocteleria e incluso con alguna buena tónica de sabor más bien suave.

Gin Maestro 750 cc 43º

Uno para cada ocasión

Otro gin nacional con poco tiempo en el mercado, pero que se ha hecho ya de su fama entre consumidores y expertos, es el que ofrece Destilados Quintal en sus dos preparaciones: Los Andes y Franklin. Ambos tienen una mezcla bien particular de botánicos nativos, cada uno pensado para distintas ocasiones. De esta forma, mientras el Los Andes va más enfocado al tradicional gin tonic, el Franklin puede expresar todo su potencial en cócteles como el negroni o el dry martini.

Pack de gin Franklin #1 + Los Andes #1 700 ml 43º

¿Gin tonic listo?

No es lo más recomendable, pero si por asuntos de comodidad o rapidez lo necesitan, vale la pena saber que ya hay en el mercado local varias marcas de gin tonic ya preparado, listo para beber, ya sea en botellas de vidrio o latas. Si se llegan a topar con alguna de estas pócimas, la recomendación es beberlos siempre bien helados, ojalá incluso con un poco de hielo añadido.

Gin tonic Spirit 275 ml 5,5º (12 unidades)

Los botánicos

El sencillo gin tonic, ese que solo lleva una cascarita de limón añadida, pareciera ser cosa del pasado. Dependiendo de los botánicos del gin que utilicemos, podemos experimentar agregando otros productos a la receta, tales como cáscara de pomelo, cardamomo, cáscara de pepino, anís, canela y mucho más. Para estar preparados en casa y poder satisfacer los gustos de cualquier invitado, nada mejor que comprar los sets de botánicos que ahora se ofrecen, con los que se puede jugar y saborear bastante. Esta caja, de la empresa de especias española Carmencita, incluye flor de hibisco, enebro, pimienta rosa, cardamomo y pétalos de rosa.

Botánicos para gin tonic Carmencita 140 g

Las tónicas

Consecuencia natural del auge del gin —y sobre todo del gin tonic—, nos llenamos de aguas tónicas de calidad en supermercados y botillerías. Las hay nacionales e importadas; saborizadas y naturales; bajas en azúcar o libres de ella. Al final, la recomendación es buscar la que mejor combine con nuestro gin de preferencia y usarlas siempre bien heladas. Una cosa más: privilegien los envases individuales, porque a las botellas grandes inevitablemente se les termina yendo rápidamente el gas. Y se sabe: en un gin tonic las burbujas son fundamentales.