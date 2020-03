Paso a paso. Aprende a usar alcohol gel de la forma correcta

Lo primero, es dejar en claro que el alcohol gel no es un sustituto de lavado de manos. Eso es esencial cuando de prevención del Covid-19 se trata.

Pero es importante también saber elegir cuál debo usar y cómo debo usarlo, si queremos descansar, al menos un rato en su efectividad. Christian García, doctor y académico del Centro de Salud Pública de la USACH, nos entregó algunas recomendaciones para tener en cuenta:

1. El uso del alcohol gel es intercalado con el lavado de manos. Por ningún motivo debe reemplazarlo. Solo si no tienes un baño donde puedas lavarte las manos apropiadamente, reemplaza por alcohol gel. A penas llegues a un lugar donde haya un lugar apto para el lavado de manos, te lavas. La gracia del lavado de manos es el arrastre de la suciedad y, en este caso en particular, del este coronavirus. El alcohol gel no produce ningún efecto de arrastre.

2. No todos los alcoholes gel son efectivos. La recomendación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), es utilizar aquellos con una base de alcohol entre 60% y 95%. Solo estas concentraciones son capaces de eliminar algunos virus, gérmenes y bacterias. Hay muchos dando vueltas por ahí que no alcanzan estos estándares.

3. No debes exagerar con la cantidad. Hay que aplicar el equivalente a una uña de alcohol gel en la mano.

4. Cubrir todas las manos. Al igual que el lavado de manos, el alcohol gel debe pasarse entre los dedos, en la palma y en la parte superior de las manos. No es solo un sobajeo entre las palmas.

5. Dejar secar. Después de aplicar correctamente, deja secar al menos un minuto tus manos antes de volver a tocar cualquier cosa.

Ten siempre en cuenta que el alcohol gel será efectivo y te protegerá cuando las manos estén relativamente limpias. Si solo confiamos en el alcohol gel para desinfectar nuestras manos, no nos estamos protegiendo bien de esta pandemia de coronavirus.